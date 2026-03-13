Guide Michelin 2026 : quels restaurants pourraient décrocher une étoile ? Les pronostics

Le Guide Michelin s'apprête à dévoiler son palmarès ce lundi 16 mars 2026. Quels chefs décrocheront leur première ou deuxième étoile ? Qui rejoindra le cercle fermé des 3 étoiles ? Voici les restaurants pressentis pour une distinction cette année.

La tension est à son comble dans le monde de la gastronomie. Ce lundi 16 mars 2026, le Grimaldi Forum de Monaco accueillera la prestigieuse cérémonie du Guide Michelin pour dévoiler son palmarès annuel. Si les spéculations vont bon train sur les futurs promus, certains noms circulent déjà avec insistance. Les observateurs scrutent de près des talents comme les ex-candidats de Top Chef Adrien Cachot (restaurant Vaisseau) ou Mory Sacko (restaurant Mosuke), dont les progressions fulgurantes pourraient bien être récompensées par une seconde étoile cette année.

Au-delà de ces têtes d'affiche, les bruits de couloirs s'intensifient autour des chefs parisiens Julien Dumas (restaurant Zostera) et Irwin Durand (restaurant IRWIN), tous deux cités comme de sérieux prétendants à la première étoile. L'attente est également forte pour Romain Meder, dont l'ouverture de sa propre table Prévelle a marqué les esprits par son approche végétale. Dans la catégorie des 2 étoiles, les regards se tournent aussi vers Frédéric Lorimier et son épouse Camille Gouyer (restaurant Virtus). Enfin, pour le Graal des 3 étoiles, le nom d'Alexandre Gauthier (La Grenouillère) revient inlassablement, beaucoup estimant que 2026 sera enfin l'année de sa consécration. En attendant de découvrir le palmarès des nouveaux étoilés à Monaco, retrouvez ci-dessous la liste complète des restaurants rétrogradés par le Guide Michelin 2026, dévoilés en avant-première par l'AFP :

Quel restaurant perd sa 3e étoile dans le Guide Michelin 2026 ?

Si le Guide Michelin a confirmé que cette année, les évaluations à la baisse restent limitées, elles touchent des institutions historiques. C'est le cas du seul établissement rétrogradé de sa 3e étoile. Il s'agit de L’Ambroisie (Paris, 4e) : l'institution de la place des Vosges et plus ancien triple étoilé de la capitale, menée par Shintaro Awa après 4 décennies de règne de Bernard Pacaud, a perdu le Graal. Une sanction qui illustre la difficulté de maintenir un tel rang lors d'une succession de chef.

Quels restaurants perdent leur 2e étoile dans le Guide Michelin 2026 ?

Trois tables prestigieuses, dont des institutions familiales historiques, voient leur notation baisser :

Le Suquet de Sébastien Bras (Laguiole, Aveyron)

Le Chabichou de Stéphane Buron (Courchevel, Savoie)

Le Relais de la Poste de Jean Coussau qui détenait ses 2 étoiles depuis 55 ans (Magescq, Landes)

Quels restaurants perdent leur unique étoile dans le Guide Michelin 2026 ?

Au total, 17 restaurants perdent leur macaron cette année 2026 (passage de 1 étoile à une recommandation). Beaucoup de ces retraits s'expliquent par des fermetures, des changements de chefs ou des évolutions de concept.