Exit Angers, cette ville de France est la plus agréable à vivre selon les Français

Cette ville arrive en tête d'un palmarès très sérieux qui mesure la qualité de vie pour les habitants.

S'il n'est jamais facile de savoir avec certitude la ville où l'on vivra le mieux en France, car tout dépend de critères propres à chacun, le palmarès du JDD (Journal Du Dimanche) des "villes et villages de France où il fait bon vivre" apporte une analyse objective la plus précise à ce jour en France. Son classement sur l'ensemble des communes de la métropole repose sur des données issus d'organismes officiels comme l'INSEE, et sur près de 200 critères pondérés par des essentiels comme la qualité de vie, la sécurité, la santé, les transports, l'éducation ou encore l'attractivité immobilière.

Alors que la ville d'Angers en Maine-et-Loire (49) caracolait en tête du classement national depuis 3 années consécutives, appréciée notamment pour ses nombreux espaces verts et son marché immobilier encore accessible, voilà qu'elle est détrônée en 2025 par cette ville balnéaire toujours à l'ouest mais plus au sud, dans les Pyrénées-Atlantiques (64).

Repaire des surfeurs au cœur du Pays Basque français, cette ville bénéficie d'une situation géographique privilégiée entre montagne et océan. Dotée de plages sublimes et d'une architecture traversant les époques (châteaux, villas art nouveau, Casino art déco, Cité de l'océan à la structure moderne), elle est réputée pour son ambiance chic et décontractée dans l'esprit "Californie française". Enfin, c'est une ville où tout se fait à pieds. Vous l'avez ?

Biarritz a donc remporté la palme d'or. "C'est la reconnaissance d'un travail qui a été fait depuis quelques années", avait réagi le maire de la ville au micro d'Europe 1 lors de l'annonce du palmarès en février dernier. "On a beaucoup investi dans une politique de proximité, de sécurité du quotidien, (...) sur la jeunesse, sur la culture, sur le sport. Et c'est également l'entretien d'un patrimoine naturel et urbanistique remarquable, qui fait qu'on a beaucoup de visiteurs, de touristes toute l'année maintenant", avait-il détaillé.

Avec un intérêt grandissant des Français porté à la protection environnementale, le palmarès du JDD a été enrichi cette année de trois nouveaux critères liés au catastrophes climatiques : le risque sismique, le risque d'inondation et la récurrence des catastrophes naturelles. La région parisienne, le centre de la France et une partie des régions du sud-ouest rassemblent le plus grand nombre de villes à l'abri de ces risques.

Le podium national est complété par la ville d'Annecy en Haute-Savoie (74) à la 3e place, et Bayonne dans les Pyrénées-Atlantiques (64) en 4e position. Comme toujours, les grandes villes de l'Ouest de la France sont très bien placées dans le classement, et Angers peut se consoler : elle arrive en 2e position nationale et reste la première ville où il fait bon vivre parmi les plus de 100 000 habitants. Son département, le Maine-et-Loire (49), reste en tête du classement des départements où il fait bon vivre.