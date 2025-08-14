C'est le coin de France que Salma Hayek ne quitte plus, et ce n'est pas un hasard

L'actrice charismatique a succombé au charme de cet endroit, pour une raison bien particulière.

Qui l'aurait crû ? La star hollywoodienne connue pour avoir joué dans des films cultes comme Desperado ou Une nuit en enfer a fait une apparition remarquée avec un bob Cochonou le 11 juillet dernier dans un petit bourg d'Ille-et-Vilaine, entre Rennes et Saint-Malo en Bretagne, brandissant le drapeau du Stade Rennais alors que les cyclistes du Tour de France étaient de passage...

À Trévérien, en Bretagne, avec la famille mangeant la traditionnelle Galette saucisse au Tour de France, avait commenté la star de 58 ans en commentaire d'une photo de cette belle journée sur son profil Instagram. La raison de sa présence à cet endroit précis aux côtés de son mari l'homme d'affaires François-Henri Pinault n'avait rien d'anodin...

S'il est né dans les Côtes-d'Armor, son beau-père le milliardaire François Pinault a vécu avec ses parents à Trévérien dès 1938. C'est bien là qu'il a été scolarisé et une école publique porte même son nom selon nos confrères de Ouest France. Si aujourd'hui, le beau-père de Salma Hayek a opté pour la ville discrète et résolument chic de Dinard toujours en Ille-et-Vilaine, ce n'est pas pour déplaire à l'actrice mexicaine qui a adopté la vie de sa belle-famille.

Le couple qu'elle forme avec François-Henri Pinault passe nombre de ses étés dans cette station balnéaire huppée, car François Pinault y possède de magnifiques propriétés dont la villa Greystones acquise en 2012, classée monument historique et surplombant la mer depuis la pointe de la Malouine, et plus récemment la villa Bel-Esbat, une demeure historique typique de la Belle Époque où l'écrivain Edmond Rostand aurait séjourné.

Salma Hayek est très proche de son beau-père et publie régulièrement sur son compte Instagram des photos d'elle avec François Pinault, comme à l'occasion de son 88e anniversaire l'an dernier, le qualifiant de "magnifique beau-père" en prenant la pose avec lui devant un club de plage breton à Dinard.

L'actrice partage visiblement le goût de son beau-père, François Pinault, pour cette perle de la Côte d'Émeraude réputée pour ses magnifiques plages de sable fin et ses somptueuses villas construites à la fin du XIXe siècle par l'aristocratie et la bourgeoisie notamment britannique. Pour les habitués de la cité balnéaire, la présence de Salma Hayek pourrait bien devenir une réalité !