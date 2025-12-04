Le paradis secret des chiens existe à deux pas de la France, sans la contrainte de l'avion

Cette île étrangère à deux pas de la France est un paradis pour les chiens et ses maîtres, sans avoir à prendre l'avion.

Lorsque l'on voyage avec son chien, trouver la destination de vacances idéale se révèle être un véritable parcours du combattant. Entre les plages interdites, les hôtels et restaurants qui boudent nos amis à 4 pattes et l'obstacle logistique de l'avion (vous avez moyennement envie de laisser votre compagnon dans la soute n'est-ce pas ?), les obstacles sont nombreux. Et si on vous disait qu'il existe un véritable coin de paradis pour les chiens, à deux heures de bateau de la France, où il sont tout particulièrement choyés ?

C'est la nouvelle destination "pet-friendly", avec des plages qui s'étirent à l'infini accessibles aux chiens, et des hôtels, bars et restaurants qui déroulent le tapis rouge pour votre animal de compagnie. Cette pépite secrète et étrangère est accessible à portée de ferry, à des prix souvent très avantageux pour les voyageurs accompagnés d'animaux.

Baie de Saint-Brelade sur l'île de Jersey. © Visit Jersey

L'île anglo-normande de Jersey a décidé d'accueillir sans conditions nos animaux de compagnie. Et cette hospitalité commence dès la traversée : on emprunte le ferry depuis Saint-Malo avec son chien en 2 heures de trajet seulement, pour arriver dans cet eldorado des dog-lovers.

A vous les balades poétiques dans les nombreux sentiers qui parcourent les dunes de Saint-Ouen ou les falaises du nord ! Hors saison, du 1er octobre au 30 avril, les plages sont intégralement accessibles aux chiens, leur offrant un immense terrain de jeu. Et même durant la haute saison, du 1er mai au 30 septembre, les chiens peuvent profiter librement des plages en dehors des heures de forte affluence (avant 10h30 et après 18 heures).

Côté hébergement, les offres dédiées aux chiens sont particulièrement impressionnantes. Les voyageurs n'ont que l'embarras du choix parmi les nombreux hôtels qui proposent des offres spéciales, du Prince of Wales à Greve de Lecq qui réserve des chambres spécifiques, au Dolphin Hotel à Gorey qui propose un cadre convivial au pied du château de Mont Orgueil.

Prince of Wales Hotel sur la Grève de Lecq, île de Jersey. © Visit Jersey

D'autres établissements, comme le Beachcombers Hotel ou le Jersey Accommodation & Activity Centre, ont des chambres proches des zones extérieures pour faciliter les sorties, tout comme le resort Les Ormes, qui a également aménagé des espaces extérieurs privés. Même le camping dans la baie de Rozel accueille les animaux dans un environnement calme et naturel.

Côté vie locale, plus d'une cinquantaine de cafés, restaurants et pubs très british accueillent les chiens. Sur la capitale de l'île, Saint-Hélier, on peut trouver le Terrace à l'Hôtel & Spa Grand Jersey au café-pâtisserie artisanale FOUR pour une pause gourmande bien méritée. À Saint-Aubin, le bistrot The Salty Dog s'impose comme une adresse incontournable, ouvert aux animaux le long du port. Un dernier mot : avant de partir, n'oubliez pas le passeport européen de votre animal et vérifiez que ses vaccinations sont à jour conformément à la réglementation de Jersey (qui fait partie du Royaume-Uni pour les formalités sanitaires).