Sacré "meilleur parc de loisirs au monde", ce parc est situé à seulement quelques heures de chez vous

Ce site européen décroche le titre de meilleur parc d'attraction au monde.

La récompense la plus prestigieuse de l'industrie du divertissement est décernée chaque année par le magazine "Amusement Today", suite au vote d'un jury d'experts du monde entier. Malgré une forte concurrence, notamment aux États-Unis avec le Walt Disney World Resort en Floride ou les Universal Studios Hollywood à Los Angeles, c'est un parc européen qui se hisse encore une fois à la tête du "Meilleur parc de loisirs du monde entier" !

Situé à Rust en Allemagne, tout près de Strasbourg, Europa-Park a été sacré "Meilleur parc de loisirs au monde" le 6 septembre 2025, par le "Golden Ticket Awards" du magazine Amusement Today, devançant le parc Dollywood dans le Tennessee aux Etats-Unis et le Tokyo DisneySea au Japon, à la troisième marche du podium. Le parc d'attractions allemand a déjà reçu ce prix 10 fois : l'an dernier et 9 fois entre 2014 et 2022, à l'exception de 2020, en pleine crise du Covid 19. C'est notamment grâce à son attraction Voltron Nevera, un grand huit de type "Stryker Coaster" inauguré en avril 2024, que le parc conserve sa première position au classement.

Son grand-huit propose une expérience jamais vue auparavant : la propulsion la plus raide du monde à 105°, 7 inversions et une expérience d'apesanteur en continu de 2,2 secondes, ce qui fait décrocher une nouvelle fois le titre de "Meilleure nouvelle montagne russe" à la société mère MACK Rides ainsi que de "Meilleure nouvelle innovation".

Mais les récompenses ne s'arrêtent pas là. Europa Park s'est également vu décerner le titre de deuxième plus beau parc d'attractions au monde et de meilleur d'Europe dans la catégorie "Meilleure expérience client". De plus, le parc aquatique Rulantica, situé à proximité, s'est classé quatrième au niveau mondial.

Le jury a particulièrement apprécié la variété et la qualité des attractions d'Europa Park, offrant une expérience exceptionnelle aux visiteurs grâce à une exploitation et maintenance de haute qualité. Il a également été impressionné par la diversité des divertissements, la qualité de la gastronomie et le haut niveau d'hébergement proposés Que de bonnes nouvelles pour les 50 ans d'Europa Park !