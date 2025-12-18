Une attraction star de Disneyland Paris ferme ses portes très longtemps, ces dates sont à éviter absolument

L'une des attractions les plus populaires de Disneyland Paris va subir une fermeture exceptionnellement longue. Voici les dates à fuir !

C'est une nouvelle qui risque de décevoir de nombreux futurs visiteurs de Disneyland Paris. Les rumeurs couraient depuis des mois dans la communauté des fans, mais l'annonce officielle a rendu la nouvelle encore plus amère. Parmi les fermetures d'attractions annoncées en 2026 à Disneyland Paris, une en particulier s'étendra sur une durée colossale.

Après Ratatouille : L'Aventure Totalement Toquée de Rémy, déjà fermée depuis le 13 octobre 2025 et dont la réouverture est prévue au printemps 2026, c'est une autre attraction phare du Parc Walt Disney Studios qui va partir en réhabilitation. Et la durée de fermeture annoncée est impressionnante : du 7 septembre 2026 au 2 juillet 2027, soit près de 10 mois de fermeture consécutifs.

Préparez-vous à dire au revoir à Crush's Coaster ! Le roller-coaster inspiré du film d'animation Le Monde de Nemo est l'une des attractions les plus demandées du Parc Walt Disney Studios, avec des files d'attente souvent parmi les plus longues. Plébiscité pour son parcours en intérieur, ses wagons pivotants et ses accélérations intenses, sa fermeture prolongée dans la zone Worlds of Pixar est donc un coup dur pour l'offre du parc.

Si Disneyland Paris n'a pas encore communiqué de raisons officielles précises pour cette fermeture prolongée, on peut s'attendre à remise à neuf complète de l'attraction. Une telle durée implique une maintenance technique approfondie et indispensable pour garantir le bon fonctionnement et la sécurité du roller-coaster. Au-delà de l'aspect mécanique, cette réhabilitation est l'occasion espérée d'améliorer l'expérience globale. Les fans espèrent notamment une rénovation de la façade extérieure afin de gommer son aspect actuel de "bâtiment dans une boîte".

Crush's Coaster a ouvert en 2008 dans le parc Walt Disney Studios. © Nicolas ROCHETTE - stock.adobe.com

Pour l'attraction elle-même, ouverte en 2007, les fans s'attendent à une remise en peinture des décors et l'ajout de nouveaux effets spéciaux. Malgré des améliorations déjà réalisées par le passé comme l'installation d'une file single rider et modernisation de la façade d'entrée, l'attraction nécessite ce coup de jeune après près de deux décennies d'exploitation intense.

Malheureusement pour les amateurs de sensations fortes, la mauvaise nouvelle ne s'arrête pas là. Il est également prévu que l'attraction emblématique The Twilight Zone Tower of Terror subisse, elle aussi, une longue période de fermeture ultérieure.

Pour les visiteurs ayant prévu un séjour en 2026 , Disneyland Paris offre tout de même une excellente nouvelle qui devrait les consoler : le futur land World of Frozen, dédié à La Reine des Neiges, ouvre ses portes le 29 mars 2026 avec sa propre attraction aquatique et des décors féeriques au cœur du royaume d'Arendelle.