Ce changement de taille attend les téléspectateurs de Top Chef

La 15e saison de Top Chef bouscule la recette établie, et c'est surtout du côté des brigades que ça se passe !

Le concours culinaire Top Chef diffusé sur M6 est de retour ce mercredi 13 mars à 21h10 sur M6, avec une saison 15 riche en nouveautés. Si les habitués seront avis de retrouver leurs jurés favoris parmi Philippe Etchebest, Glenn Viel, Paul Pairet et Hélène Darroze, ils devront s'attendre à la venue de deux nouvelles recrues : Dominique Crenn, une cuisinière française établie à San Francisco et triplement étoilée aux États-Unis, et Stéphanie Le Quellec, cheffe parisienne doublement étoilée et ancienne gagnante de Top Chef saison 2. Mais ce n'est pas tout, un changement de taille attend les téléspectateurs. "Cette année, on a été surpris. Il y a beaucoup de choses qui ont été chamboulées. C'était vraiment différent" affirme Philippe Etchebest en conférence de presse.

Les seize candidats participants ne seront plus divisés en six mais en deux équipes : d'un côté la brigade orange menée par les filles (les cheffes Dominique Crenn, Stéphanie Le Quellec et Hélène Darroze), de l'autre la brigade grise menée par les garçons (les chefs Glenn Viel, Philippe Etchebest, Paul Pairet). Les couleurs retenues sont une référence aux couleurs iconiques du programme. Ce combat entre les filles et les garçons est totalement inédit depuis le début de l'émission !

"Cette saison est unique car on a beaucoup modifié la mécanique qui a été installée. Quasiment tous les grands moments emblématiques de Top Chef sont modifiés, changés. Tout a changé", a expliqué le présentateur de l'émission Stéphane Rotenberg. Si la brigade cachée est de retour en compétition parallèle, elle sera cette fois-ci menée par le chef multi-étoilé Pierre Gagnaire, que l'on a pu voir à maintes reprises en tant qu'invité surprise de l'émission les années précédentes.

D'autres épreuves incontournables de Top Chef seront revisitées, parmi lesquelles l'épreuve de "la boîte noire", qui se fera en extérieur, au Château de Chantilly chez les Meilleurs Ouvriers de France (MOF), "le trompe-l'oeil" qui devient le "trompe-palais", où il sera demandé de réaliser un plat qui a le goût de viande mais sans viande, "Qui peut battre" affrontera en duo Stéphanie Le Quellec et Dominique Crenn, puis Glenn Viel et Paul Pairet contre les candidats… Enfin, pour célébrer les 15 ans de l'émission, une épreuve marathon exigera des candidats de préparer un banquet pour 50 ex-candidats de Top Chef.