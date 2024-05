Cet ancien candidat de Top Chef va porter la flamme olympique dans sa région française de cœur

Ce chef bien connu du petit écran aura le privilège de porter la flamme olympique sur quelques centaines de mètres à Bayonne, dans le Pays Basque.

Tandis que les Jeux Olympiques de Paris 2024 approchent à grands pas, la flamme olympique, allumée le 16 avril dernier à Olympie en Grèce, a entamé son parcours en France. Arrivée par bateau à Marseille le 8 mai, elle parcourt la France durant 80 jours, traversant plus de 400 villes et 5 territoires ultra-marins, pour finir en beauté à Paris le 26 juillet. Pour relayer cette flamme symbolique de paix et de fraternité pendant ce rituel iconique du plus grand événement sportif mondial, ce chef cathodique au sang colombien a été choisi dans sa région d'adoption.

C'est à Bayonne dans le Pays Basque, lundi 20 mai prochain, que le chef Juan Arbelaez, ancien candidat de l'émission Top Chef sur M6 en 2012 et aujourd'hui à la tête de pas moins de 14 restaurants entre Paris, Lille et Tignes, brandira les couleurs du drapeau orange vif de la flamme olympique sur une distance de 200 mètres. Le jeune chef de 36 ans s'est réjoui de ce rôle d'Ambassadeur de la Flamme des JO 2024, qui parle à son cœur et à son âme de sportif : "C'était tellement impensable pour moi que ce n'était même pas un rêve. Je ne peux que remercier mon pays d'adoption, la France de me faire vivre des expériences uniques", s'est réjoui le chef sur sa page Instagram.

Féru de sport depuis tout petit, Juan Arbelaez, né à Bogotá en Colombie et arrivé à 18 ans à Paris, est un chef hyperactif qui, lorsqu'il n'est pas dans sa cuisine, part en van, direction l'océan Atlantique, affronter les vagues sur sa planche de surf pour décompresser de son mode de vie entrepreneurial. Le chef, qui dit avoir toujours eu un lien avec l'océan, même sur la côte Pacifique en Colombie, surfe depuis plusieurs années maintenant en France, en Espagne ou au Portugal. Il aime tous les types de sports de glisse, que ce soit par le vent ou par les vagues, mais tout particulièrement le kite-surf qu'il pratique assidument au Pays Basque avec sa dream team. "On ne peut pas faire la cuisine sans ce rapport à la nature et on ne peut pas surfer sans ce rapport à la nature", a-t-il confié au magazine Surf Session. Une chose est sûre, le jeune chef au sang colombien saura faire briller la flamme olympique d'une chaleur qu'il connaît.

Autre noms bien connus du monde de la gastronomie, la cheffe Anne-Sophie Pic, dont le restaurant 3 étoiles au Guide Michelin est implanté à Valence, a été sélectionnée par la préfecture de la Drôme pour porter la flamme olympique. Alexandre Mazzia, chef triplement étoilé mais aussi ancien basketteur professionnel, a quant à lui représenter la ville de Marseille. S'ajoutent à la liste de ces chefs privilégiés Jacques Chibois, l'un des chefs de file de la "cuisine du soleil" qui officie à La Bastide St-Antoine à Grasse, hôtel 5* Relais & Châteaux reconnu par les Grandes Tables du Monde, Pierre Sang Boyer, finaliste de l'émission Top Chef en 2011 qui tient son restaurant dans le 11e arrondissement de Paris, et enfin, le chef Thierry Marx, passionné de judo et de sport en général, qui allumera le chaudron olympique place des Quinconces à Bordeaux le 23 mai.