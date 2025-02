Ce détail sur les œufs change tout, il ne suffit pas de regarder l'emballage pour bien les choisir

Ce code change tout, c'est le détail essentiel à vérifier pour bien choisir ses œufs au supermarché.

Bouillis, pochés, brouillés ou en omelette, les œufs sont un aliment indispensable à notre quotidien, faciles à faire et riche en nutriments, source de vitamines et de minéraux. C'est pourquoi il est indispensable de bien les choisir au supermarché ou dans votre boutique préférée. Cette méthode simple de vérification de vos œufs vous fournira des informations capitales en tant que consommateur éclairé.

Saviez-vous que chaque œuf est marqué d'un code qui permet au consommateur d'identifier le mode d'élevage de la poule qui l'a pondu ? Ce code imprimé sur la coquille et composé de plusieurs chiffres et lettres commence toujours par un chiffre allant de 0 à 3, qui révèle l'information : si les chiffres 0 et 1 signifient que la poule a été élevée en plein air, le chiffre 0 précise qu'elle a été nourrie selon les principes de l'agriculture biologique tandis que le chiffre 1 désigne simplement un élevage avec accès à un espace extérieur. Les œufs Label Rouge sont marqués du code 1.

Le chiffre 2, au contraire, signifie que la poule a été élevée au sol sans aucun accès extérieur et dans des densités "élevées" révèle l'association L214, avec parfois "9 poules par mètre carré". Enfin, le chiffre 3 désigne un élevage en cage avec un espace restreint. Selon les normes européennes en vigueur depuis 2012, les poules vivent par groupe de 12 à 60 où elles sont censées disposer d'un nid, de perchoirs et d'une aire de picotage, mais selon L214, ce sont "des cages qui ne leur laissent même pas la place d'étendre leurs ailes". Et ce n'est pas tout...

Vient ensuite le code du pays de production : FR pour la France, BE pour la Belgique, ES pour l'Espagne, NL pour les Pays-Bas etc. Enfin les derniers chiffres indiquent le numéro du bâtiment d'élevage. Par exemple, si le code imprimé sur votre oeuf est de type 0-FR-01, cela signifie qu'il s'agit d'un œuf bio pondu par une poule élevée en plein air en France. Non seulement les conditions de vie de la poule sont optimales, mais en plus votre œuf est de qualité !

Savoir décoder le code présent sur un œuf est un facteur essentiel pour bien choisir ses œufs de poules. Et c'est une action qui s'effectue discrètement en soulevant l'emballage de votre boîte avant de l'acheter. Vous l'avez bien compris : il est plus que conseillé de privilégier les œufs portant les codes 0 ou 1, sachant que le code 0 est un choix plus respectueux de l'environnement puisque les poules sont nourries avec des aliments biologiques (mais cela dépend aussi du budget dont vous disposez, les œufs bio étant plus chers).

D'autres facteurs sont évidemment à prendre en compte dans le choix de vos œufs : la date de ponte qui doit être la plus récente possible, l'aspect de la coquille, sans fissures. Si vous avez le moindre doute sur la fraîcheur de votre œuf une fois acheté, plongez-le dans un verre d'eau : il doit couler s'il est frais, tandis que s'il flotte, il faut impérativement le jeter !