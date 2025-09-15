La star NBA Luka Doncic signe une collaboration surprenante

Vous allez pouvoir retrouver la star NBA même chez vous, on vous explique !

On va parler jeux vidéos, NBA et Luka Doncic ! Non, rien à voir avec le nouvel opus NBA 2K qui va sortir dans quelques jours, mais on va parler d'Overwatch. Pour ceux qui ne connaissent pas, Overwatch 2 est un jeu de tir en équipe multijoueur développé par Blizzard. Suite directe d'Overwatch, il met en scène des héros aux capacités uniques qui s'affrontent en 5 contre 5 sur des cartes variées. Le jeu mise sur la coopération, la stratégie et l'action rapide. Il introduit de nouveaux personnages, modes et missions JcE, tout en conservant l'intensité compétitive qui a fait le succès du premier opus...

Et en parlant de nouveaux personnages, Luka Doncic, star NBA des Los Angeles Lakers et de la Slovénie en basket, est de la partie ! Blizzard a annoncé une collaboration surprise avec le joueur. Mais les puristes le savent peut être, le Slovène est un fan du jeu à tel point qu'il a atteint le rang de Grand Maître, le niveau le plus élevé d'OW2 avec moins de 2 % des joueurs qui y parviennent.

Depuis la sortie du nouveau mode Stade, il a réussi à intégrer le top 500 des joueurs nord-américains. "Beaucoup m'ont vu concourir sur le terrain de basket, mais ils ne savent peut-être pas que je suis tout aussi compétitif lorsque je joue à Overwatch" a lancé Luka Doncic.

"J'adore ce jeu et je suis vraiment enthousiaste à propos de cette collaboration . C'est spécial de faire partie du jeu d'une manière dont les autres joueurs peuvent également se sentir partie prenante ", a-t-il ajouté. Pour célébrer cet événement , Luka Doncic apparaîtra sur divers panneaux d'affichage sur le thème d'Overwatch à Los Angeles, Dallas et Katowice, en Pologne.

Dans le détail,

Doncic laissera sa patte dans le jeu avec un titre de joueur, un cadeau de 77 boîtes à butin, un skin d'arme comportant un ballon de basket doré et son numéro 77, et une peinture spéciale en aérosol. De plus, des héros spéciaux inspirés de leur gameplay seront disponibles dans Stadium. Parmi eux, on compte "Luka Magic", "Lúcio Dunks" et "Zarya Basket" de Cassidy .