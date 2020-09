"Roland Garros 2020 : les qualifications au programme, sous la menace du Covid"

ROLAND GARROS - Le tournoi de qualification des Internationaux de France de tennis se poursuit aujourd'hui, malgré la menace du Covid-19. Les premiers matchs du tableau principal auront lieu dimanche. Dates, diffusion en direct à la TV, billetterie… Toutes les infos.

[Mis à jour le 22 septembre 2020 à 11h50] Bousculée par l'apparition de l'épidémie de coronavirus en début d'année, cette édition 2020 de Roland Garros a du s'adapter en termes de programmation. Traditionnellement disputés à la fin du printemps, les Internationaux de France de tennis ont lieu cette année au début de l'automne. Les matchs du tournoi principal se joueront à partir du dimanche 27 septembre et la finale du tableau masculin est prévue le dimanche 11 octobre prochain. Crise sanitaire oblige, 5 000 spectateurs au maximum seront autorisées chaque jour sur l'ensemble du site. En attendant, les joueurs et les joueuses qui disposent pas encore de leur billet pour ce tournoi principal tente de l'obtenir via les qualifications, qui ont débuté lundi dans un contexte particulier, avec la menace permanente de tests positifs au Covid-19 pour l'ensemble des participants. Cinq d'entre eux ( deux cas positifs, trois cas "contacts") ont d'ailleurs été écartés du tournoi, lundi, avant même le début de round qualificatif. Une joueuse joueuse des qualifications a également été testée positive au Covid-19 et placée à l'isolement pour une durée de 7 jours.

La direction du tournoi de Roland-Garros confirme que deux joueurs des qualifications ont été testés positifs au Covid-19 et trois autres joueurs sont déclarés cas contacts de leur entraîneur testé positif au Covid- 19.

Ce mardi 22 septembre, les qualifications pour le tableau masculin principal de Roland Garros, se poursuivent, avec notamment cinq joueurs français au programme :

Taro Daniel (JAP) - Mathias Bourgue (FRA)

Aslan Karatsev (RUS) - Arthur Cazaux (FRA)

Manuel Guinard (FRA) - Max Purcell (AUS)

Baptiste Crepatte (FRA) - Hyeon Chung (KOR)

Andrew Harris (AUS) - Constant Lestienne (FRA)

A Roland Garros, le programme officiel de chaque journée, disponible sur le site officiel, peut parfois être chamboulé. En effet, si l'horaire de début de journée est assez clair, il est très difficile de tabler sur l'heure exacte de la fin des matchs, les principales contraintes pour les organisateurs étant la météo et l'heure de coucher du soleil. Dans la mesure où les courts ne disposent pas d'éclairage, aucune rencontre ne se déroule en nocturne à Roland Garros, ce qui n'est pas le cas, par exemple, à l'US Open, un autre tournoi du Grand Chelem. Enfin, le programme des matchs peut également être perturbé par les intempéries, qui contraignent régulièrement l'organisation à modifier l'agenda. Il faut alors prendre son mal en patience ou revenir le lendemain pour suivre la rencontre qui vous intéresse… avec un nouveau billet.

D'abord programmée du 24 mai au 7 juin, puis reportée du 20 septembre au 4 octobre en raison de la pandémie de Covid-19, l'édition 2020 de Roland Garros aura donc finalement lieu du 27 septembre au 11 octobre, soit quinze jours après la fin de l'US Open, remporté au début du mois par l'Autrichien Dominic Thiem.

La billetterie pour l'édition 2020 de Roland-Garros s'est ouverte pour le grand public le vendredi 16 juillet. Pour acheter vos places, il faut vous rendre sur le site Internet de la FFT (Fédération française de tennis) et, créer un compte si vous n'en possédez pas déjà un. Les organisateurs précisent que, pour permettre le respect des mesures de distanciation physique, un nombre limité de spectateurs seront accueillis dans l'enceinte, "tous les spectateurs devront être munis d'un billet avant leur venue au stade" et "il n'y aura aucune vente de billet aux portes du stade". La FFT ajoute que "le système de réservation en ligne a été repensé pour une plus grande flexibilité dans ce contexte sanitaire évolutif". Ainsi, pour les courts principaux, il n'est pas possible de choisir son placement dans les tribunes, qui sera communiqué juste avant le tournoi aux détenteurs de billets.

Les prix des billets à Roland Garros varient en fonction du court choisi et de la date à laquelle vous vous rendez au tournoi :

Court Philippe-Chatrier : de 55 euros en première semaine jusqu'à 325 euros pour la finale hommes

Court Suzanne Lenglen ; de 55 à 145e euros

Court Simonne-Mathieu : de 34 à 105 euros

Courts annexes : de 20 à 34 euros

La diffusion TV de Roland Garros en direct est assurée depuis de longues années par France Télévisions et Eurosport, et ce sera encore le cas pour cette édition 2020. Eurosport devrait diffuser les matchs à partir de 11 heures du matin, tandis que France 2 et France 3 proposeront la retransmission à partir de 15h. Notez par ailleurs que les deux chaînes disposent d'un service de streaming (gratuit sur France TV, payant sur Eurosport) afin que les téléspectateurs puissent accéder au flux vidéo depuis leur ordinateur, leur tablette ou leur smartphone.

Malgré sa défaite en quart de finale la semaine dernière à Rome, Rafael Nadal, douze fois vainqueur de Roland Garros, sera une nouvelle fois favori à la victoire finale dans le tableau masculin de cette édition 2020. Ses principaux rivaux seront sans doute le Serbe Novak Djokovic, sacré à Rome, l'Autrichien Dominic Thiem, finaliste en 2018 et 2019 et vainqueur de l'US Open 2020, ou encore l'Allemand Alexander Zverev, le Canadien Denis Shapovalov et l'Argentin Diego Schwartzman. En revanche, Roger Federer ne rééditera pas sa performance de 2009 (victoire en finale contre Soderling) puisque la star, qui soigne son genou droit, a annoncé son forfait. Côté français, les principaux espoirs reposeront probablement sur les épaules de Gaël Monfils. Dans le tableau féminin, Ashleigh Barty, la tenante du titre, sera absente cette année. L'Australienne a notamment expliqué son forfait par "les risques pour la santé qui existent toujours avec le Covid". Au rayon des favorites, on retrouvera notamment Simona Halep, Karolina Pliskova, , Garbine Muguruza, Johanna Konta, Marketa Vondrousova, Madison Keys ou encore Victoria Azarenka.