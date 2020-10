"Roland Garros : Djokovic et Ferro au programme, les résultats en direct"

ROLAND GARROS 2020. Le Serbe Novak Djokovic vis la qualification en quart de finale de Roland Garros, ce lundi 5 octobre, face au Russe Karen Khachanov. La Française Fiona Ferro, qui va défier Sofia Kenin, est elle aussi au programme. Découvrez les premiers résultats du jour et toute l'actu en live.

16:46 - Djokovic, impitoyable, remporte le premier set Pas démobilisé par la perte de son engagement sur le jeu précédent, Novak Djokovic fait parler sa justesse, en particulier en coup droit et réussit un nouveau break qui lui offre le gain du premier set (6-4). Khachanov a fort bien résisté mais doit s'avouer vaincu dans cette manche.

16:43 - Vidéo : Djokovic prudent avec l'arbitre Une balle qui heurte le visage d'un juge de ligne : cette scène résonne inévitablement avec celle qui avait coûté la disqualification à Djokovic, le mois dernier, à l'US Open. Le geste est bien sûr, cette fois-ci, complètement involontaire et beaucoup moins violent, mais le Serbe a préféré s'excuser immédiatement auprès de l'arbitre : Bis repetita pour Djokovic ? ????



Le Serbe envoie, involontairement, un service de Khachanov sur un juge de ligne ! Evidemment, il n'y aura pas de disqualification, contrairement à l'épisode de l'US Open #RG20



????️ Le match à suivre en direct :

16:38 - Khachanov débreake Djokovic ! Quel combat entre les deux hommes ! Karen Khachanov parvient à tenir tête à Djokovic, qui cède sur la deuxième balle de break en faveur du Russe. Ce dernier serre le poing : il va désormais servir pour revenir à 5-5 dans ce premier set, qui dure déjà depuis 48 minutes.

16:30 - Djokovic réussit le break Karen Khachanov se met en danger sur son service en commettant notamment une double-faute. Le Russe parvient à sauver deux balles de break mais cède sur la troisième face à un Novak Djokovic impressionnant en retour dans ce jeu qui aura duré plus de dix minutes. Les deux hommes se rendent coup pour coup mais c'est bien le Serbe qui mène la danse dans ce huitième de finale de Roland Garros (5-3).

16:18 - Djokovic mène au score Novak Djokovic récite son tennis en réussissant notamment plusieurs superbes amorties et remporte tranquillement sa mise en jeu. Le Serbe mène 4-3 face à Khachanov dans ce premier set mais n'a pas encore réussi à prendre le service de son adversaire.

16:14 - Premier coup de pression de Djokovic Mené 15-40 sur sa mise en jeu, Karen Khachanov parvient à sauver deux balles de break grâce à son revers puis en se montrant agile à la volée, et conclut finalement ce jeu en accélérant côté coup droit. Le Russe égalise à 3-3 dans ce premier set face à Djokovic.

16:07 - Vidéo : le lob tout en toucher de Djokovic Le Serbe a réussi un magnifique lob dans le troisième jeu de ce huitième de finale : Impérial Djokovic ????



Le Serbe remporte le premier gros point du match face à Karen Khachanov ! Après un contre-amorti du Russe, le n°1 mondial glisse un superbe lob #RG20



????️ Le match à suivre en direct :

15:58 - Les matchs interrompus sur les autres courts L'arrivée de la pluie sur Roland Garros a contraint les organisateurs à interrompre les matchs, en dehors de ce Djokovic - Khachanov, qui se dispute sous le toit du court Philippe-Chatrier. Les rencontres ne reprendront pas avant 17 heures.

15:56 - Khachanov égalise Mené 15-30 par Djokovic, Karen Khachanov conserve finalement sa mise en jeu en s'appuyant notamment sur son solide service et égalise à 1-1 dans cette première manche.

15:53 - C'est parti entre Djokovic et Khachanov Le Serbe débute ce huitième de finale tambour battant avec un jeu blanc sur son service. Karen Khachanov est désormais au service.

15:50 - Djokovic en lice pour un 14e quart de finale à Roland Garros S'il parvenait à battre Karen Khachanov aujourd'hui, Novak Djokovic se qualifierait pour son quatorzième quart de finale de Roland Garros (comme Rafael Nadal) et son onzième d'affilée (9 pour Federer et six pour Nadal). En revanche, le Serbe n'a remporté qu'une seule fois ces Internationaux de France de tennis (quatre finales).

15:46 - Djokovic et Khachanov entrent sur le court Le Serbe Novak Djokovic, n°1 mondial et le Russe Karen Khachanov, 16e au classement ATP, viennent de faire apparition sur le Central de Roland Garros. Les joueurs vont effectuer leur match dans quelques instants et le match démarrera dans une dizaine de minutes.

15:40 - Djokovic va entrer en scène Après les victoires de Petra Kvitova et de Stefanos Tsitsipas, c'est le 8e de finale du tableau masculin entre Novak Djokovic (SER/n° 1) et Karen Khachanov (RUS/n° 15) qui est désormais au programme du court Philippe-Chatrier. Cette rencontre sera suivie de la confrontation entre Fiona Ferro et l'Américaine Sofia Kenin. Sur le court Suzanne-Lenglen, c'est un autre 8e de finale du tableau féminin qui va suivre, avec la rencontre entre Ons Jabeur (TUN/n° 30) - Danielle Collins (USA), avant la dernière rencontre de la journée, en simple, entre Pablo Carreño Busta (ESP/n° 17) et Daniel Altmaier (ALL).

15:24 - Tsitsipas domine Dimitrov et se qualifie pour les quarts de finale Plus constant sur l'ensemble du match, Stefanos Tsitsipas s'impose logiquement en trois sets (6-3 7-6, 6-2) face à un Grigor Dimitrov qui a progressivement baissé de pied aussi bien sur le plan physique que sur le pan mental. Le Grec se qualifie pour la première fois de sa carrière pour les quarts de finale de Roland Garros, où il affrontera le Russe Andrey Rublev.

15:19 - Tsitsipas tout proche de la victoire Stefanos Tsitsipas ne tremble pas sur son engagement et mène désormais 5-2 dans ce troisième set. Le Grec n'est plus qu'à un jeu de la qualification pour les quarts de finale de Roland Garros, même si c'est Grigor Dimitrov qui est au service.

15:11 - Stefanos Tsitsipas a pris le large dans le troisième set Après avoir bataillé pour la gain de la deuxième manche, le joueur grec joue de de manière plus relâchée dans cette troisième manche et ça paie : Tsitsipas mène 4-1 face à Grigor Dimitrov, qui va servir lors du prochain jeu.

15:06 - Une première à Roland Garros pour Rublev Grâce à cette victoire, Andrey Rublev s'offre, à 22 ans, un premier quart de finale à Roland Garros. Au prochain tour, il affrontera Stefanos Tsitsipas ou Grigor Dimitrov, qui s'affrontent actuellement sur le court Suzanne-Lenglen.

15:01 - Rublev qualifié pour les quarts de finale Jeu, set et match pour Andrey Rublev, qui n'a laissé aucune chance à son adversaire dans le tie-break (7-3). Après avoir perdu le premier set, le Russe ne s'est pas affolé et a ensuite fait parler sa supériorité dans ce 8e de finale de Roland Garros face à Fucsovics pour finalement s'imposer en quatre manches (6-7, 7-5, 6-4, 7-6) et près de 4 heures de jeu.

14:54 - Tie-break entre Fucsovics et Rublev Andrey Rublec remporte facilement sa mise en jeu et recolle à 6-6 dans cette quatrième manche, qui va donc trouver son épilogue dans le jeu décisif.