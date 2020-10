"Roland Garros : le programme de vendredi, les résultats en direct"

ROLAND GARROS 2020. Place au 3e tour des Internationaux de France tennis, ce vendredi 2 octobre 2020, à Roland Garros. Dominic Thiem, Rafael Nadal ainsi que les Français Caroline Garcia et Hugo Gaston sont au programme. Découvrez toute l'actu en live.

11:04 - Wawrinka : "Me concentrer sur ce que je fais" Invité à évoquer les qualités d'Hugo Gaston, son adversaire du jour, Stan Wawrinka a avoué mercredi qu'il ne connaissait pas bien le joueur français : "Je ne peux pas en parler beaucoup. Ce sera un gaucher de nouveau, très talentueux. Je l'ai vu jouer aujourd'hui un peu et son premier tour aussi. Il a l'air de bien se sentir ici, il bouge bien. Après, ce sera comme aujourd'hui. Je dois me concentrer sur ce que je fais, imposer mes frappes, bien servir, rester solide, du classique".

10:53 - Gaston vaut "s'amuser sur le court" Les derniers espoirs français du tableau masculin reposent donc sur Hugo Gaston dans ce Roland Garros 2020. "Je vais pas me mettre une pression supplémentaire à cause de ça, indiquait mercredi le joueur tricolore. Ce serait mieux si on était plus nombreux, mais ça fait partie du jeu. Mon prochain match sera contre Stan Wawrinka et ce sera difficile, mais je veux avant tout en profiter et essayer de m'amuser sur le court et ne pas avoir de regrets à la fin du match".

10:41 - Cornet : "Je reste vraiment sur ma faim" En revanche, la déception était de mise, hier, pour Alizé Cornet, battue en deux sets par Shuai Zhang. "La fin du deuxième set était de très bonne qualité des deux côtés, a-t-elle analysé après le match. On a toutes les deux été solides et j'ai sauvé pas mal de balles de match à 6-5 (4 au total). C'est vrai que je pensais faire tourner le truc au tie-break mais ce n'est pas vraiment là où j'ai péché, c'est plutôt au premier set. (...) Je reste vraiment sur ma faim parce que j'ai l'impression d'avoir un peu loupé le coche (...) Ce qui est vraiment dommage, c'est que je me sens hyper bien sur terre battue. J'ai un jeu qui peut hyper bien correspondre à cette surface et, malgré tout, ces dernières années, je n'ai fait que des Roland Garros décevants. Sur ce Roland, j'ai un gros goût d'inachevé. J'aurais pu aller plus loin. J'avais de bonnes sensations et physiquement je me sentais bien".

10:30 - Ferro : "Les plus grandes émotions de ma carrière" Fiona Ferro (49e mondiale), l'autre Française victorieuse hier, a décroché selon ses propres termes sa "plus belle victoire" face à Elena Rybakina (18e mondiale). "C'est pour ça que je m'entraîne, a-t-elle ajouté. En termes de niveau de jeu, ce n'est peut-être pas la meilleure, mais ce sont les plus grandes émotions que j'ai ressenties dans ma carrière. J'étais assez tendue dans le premier set. C'était le court Philippe-Chatrier... J'étais super contente quand j'ai appris que j'allais jouer sur ce court. Mais j'ai su me reconcentrer et j'ai vraiment kiffé. Dans le deuxième set, j'étais un peu plus négative, mais, encore une fois, j'ai su revenir dans le match avec le bon état d'esprit. C'est une bonne victoire et elle me servira à l'avenir. La prochaine fois que je jouerai sur un grand court, je ne serai pas stressée. Maintenant, je sais que je peux le faire".

10:22 - Burel : "Que de la joie" Clara Burel (19 ans), n'a pas caché sa satisfaction, hier, après sa qualification pour le 3e tour de Roland Garros : "Les conditions n'étaient pas évidentes, avec le soleil, puis la pluie... Le premier set ne se joue pas à grand-chose, je sauve deux balles de set, j'ai été un peu miraculée. C'est une grosse revanche contre une fille qui m'avait battue en finale des Jeux Olympiques de la jeunesse (...) Ce qui arrive depuis une semaine est un peu fou. Je ne m'y attendais pas forcément, mais j'étais prête pour ça. Ce n'est que de la joie".

10:14 - Garcia également en quête de 8e de finale Dans le tableau féminin, trois Françaises restent encore engagées dans ce Roland Garros 2020. Clara Burel et Fiona Ferro se sont qualifiées hier pour le troisième tour, et Caroline Garcia, 45e au classement WTA, va tenter aujourd'hui de composter son billet pour la deuxième semaine face à la Belge Elise Mertens, tête de série n°16.

10:09 - Y'aura-t-il un joueur français en deuxième semaine ? Dans le tableau masculin, le seul joueur tricolore encore en lice et donc susceptible de décrocher une qualification pour les 8e de finale de ce Roland Garros 2020 est Hugo Gaston. Le jeune Français (20 ans) aura toutefois fort à faire aujourd'hui puisqu'il affronte le Suisse Stan Wawrinka, ancien vainqueur du tournoi, tête de série n°16 cette année, et impressionnant depuis le début de la semaine.