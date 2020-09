"Roland Garros : Mladenovic en piste, le programme et les résultats en direct"

ROLAND GARROS 2020. Le programme est riche, ce mardi, à Roland Garros, avec notamment les matchs de Kristina Mladenovic, Richard Gasquet, Gilles Simon et Novak Djokovic. Suivez les résultats en live et les dernières actualités de ces Internationaux de France de tennis.

Diffusion TV L'essentiel La troisième journée de ce Roland Garros 2020 est à nouveau consacré au 1er tour ce mardi. Côté français, Hugo Humbert et Kristina Mladenovic sont les premiers à entrer en scène (en direct).

Dans le tableau masculin, les matchs Djokovic - Ymer, Shapovalov - Simon, Bautista Agut - Gasquet, Munar - Tsitsipas ou encore Barrère -Dimitrov sont les plus attendus de la journée. Côté féminin, il faudra suivre notamment la prestation de Pauline Parmentier, qui dispute son dernier Roland Garros (le programme).

Les premiers matchs de la journée ont notamment souri à Karolina Pliskova, Jelena Ostapenko et Matteo Berrettini, toutes et tous qualifiés pour le 2e tour de ces Internationaux de France de tennis (les résultats). Roland Garros 2020 en direct Recevoir nos alertes live !

13:30 - Mladenovic va faire ses débuts Après ce duel entre Pliskova et Sherif, le deuxième match au programme du court Philippe-Chatrier concerne une Française : Kristina Mladenovic (44e au classement WTA) va être opposée à l'Allemande Laura Siegemund (66e mondiale). 13:20 - Pliskova s'en sort et file au 2e tour D'abord malmenée par l'Egyptienne Mayar Sherif, la Tchèque Karolina Pliskova a su se remobiliser dans ce match du 1er tour pour finalement faire parler sa supériorité et s'imposer en trois sets (6-7, 6-2, 6-4) et 2h15 de jeu. 13:12 - Pliskova se rapproche de la victoire Après avoir perdu le premier set (6-7) puis remporté le deuxième (6-2), Karolina Pliskova a pris le service de Mayar Sherif dans la troisième manche et mène 4-3, service à suivre. La Tchèque ne pensait sans doute pas devoir batailler autant aujourd'hui mais n'est désormais plus très loin de la qualification. 12:59 - Matteo Berrettini qualifié pour le 2e tour L'Italien, tête de série n°7 de ce Roland Garros 2020, confirme qu'il sera l'un des joueurs à surveiller dans ce tournoi : Berrettini vient de conclure son match face à Vasek Pospisil en trois sets (6-3, 6-1, 6-3) et 1h48 de jeu. Au prochain tour, il rencontrera le vainqueur du match Harris - Popyrin. 12:54 - Humbert refait surface dans le troisième set Ugo Humbert vient de remporter un jeu blanc sur le service de son adversaire et mène désormais 3-1, service à suivre, dans cette troisième manche, face à l'Australien Marc Pommas qui a, rappelons-le, empoché les deux premiers sets. 12:41 - Duel serré entre Garin et Kohlschreiber Sur le court n°5, le Chilien Cristian Garin, tête de série n°20 du tableau masculin, a remporté la première manche (6-4) face à Philipp Kohlschreiber mais l'Allemand a parfaitement répondu en s'adjugeant le deuxième set sur le même score (6-4). 12:33 - Pliskova se relance Piquée au vif par la perte du premier set au tie-break, Karolina Pliskova a parfaitement réagi en remportant la deuxième manche de manière expéditive sur le score de 6-2. les deux joueuses s'affrontent depuis 1h30 sur le court Philippe-Chatrier. 12:30 - Humbert mené deux sets à zéro Ugo Humbert est pour le moment largement dominé par un Marc Polmans très en réussite depuis le début du tournoi. L'Australien conclut la deuxième manche sur le même score que la première et n'est plus qu'à un set de la qualification pour le 2e tour de Roland Garros (6-2, 6-2). 12:24 - Pliskova réagit dans le deuxième set Surprise dans le premier set par Sherif, la joueuse tchèque semble désormais avoir trouvé la bonne carburation et mène 5-1 dans la deuxième manche. Son adversaire égyptienne commence, elle, à multiplier les fautes directes. 12:17 - Berrettini enchaîne face à Pospisil Le match dure depuis à peine plus d'une heure de jeu sur le court Suzanne-Lenglen et l'Italien Matteo Berrettini mène déjà deux sets à zéro face au Canadien Vasek Pospisil (6-3, 6-1). a tête de série n°2 semble se diriger tranquillement vers une qualification pour le 2e tour de Roland Garros. 12:09 - Humbert en grosse difficulté sur le court n°14 Après avoir déjà perdu la première manche sur le score de 6-2, Ugo Humbert est désormais mené 3-0 dans le deuxième set face à l'Australien Marc Polmans. Le Français (38e mondial) ne parvient à se révolter face au 122e mondial. 12:02 - Pliskova perd le premier set (6-7) Surprise sur le court Philippe-Chatrier : Karolina Pliskova, tête de série n°2 du tableau féminin, vient de concéder la première manche face à la surprenante égyptienne Mayar Sherif, seulement 172e au classement WTA avant ce Roland Garros 2020. 11:46 - Humbert lâche la première manche Ugo Humbert est sans solution et subit pour le moment les variations de Marc Polmans, qui vient d'empocher le premier set sur le score de 6-2, en 37 minutes de jeu. Les deux hommes s'affrontent pour une place au 2e tour de Roland Garros. 11:42 - Berrettini s'offre le gain du premier set L'Italien a parfaitement manœuvré face Pospisil dans cette première manche qu'il remporte sur le score de 6-3 en 35 minutes de jeu. 11:37 - Berrettini prend l'ascendant sur Pospisil Sur le court Suzanne-Lenglen, l'Italien Matteo Berrettini, tête de série n°7 dans ce Roland Garros 2020, mène 4-3 dans le premier set face au Canadien Vasek Pospisil, et va servir pour tenter de mener 5-3. LIRE PLUS

Voici les principaux résultats des matchs à Roland Garros, ce mardi 29 septembre 2020, dans le tableau masculin et dans le tableau féminin :

Femmes

Pliskova - Sherif : 6-7, 6-2, 6-4

Ostapenko - Brengle : 6-2, 6-1

Hibino - Kostyuk : 6-4, 6-0

Bogdna - Babos : 6-4, 6-2

Collins - Niculescu : 2-6, 6-2, 6-1

Hommes

Berrettini - Pospisil : 6-3, 6-1, 6-3

Voici les matchs au programme de Roland Garros ce lundi 28 septembre 2020, sur les trois principaux courts (début des rencontres à 11 heures) :

Court Philippe-Chatrier : Mayar Sherif (EGY) - Karolina Pliskova (RTC/n° 2), Laura Siegemund (ALL) - Kristina Mladenovic (FRA), Novak Djokovic (SER/n° 1) - Mikael Ymer (SUE), Denis Shapovalov (CAN/n° 9) - Gilles Simon (FRA).

: Mayar Sherif (EGY) - Karolina Pliskova (RTC/n° 2), Laura Siegemund (ALL) - Kristina Mladenovic (FRA), Novak Djokovic (SER/n° 1) - Mikael Ymer (SUE), Denis Shapovalov (CAN/n° 9) - Gilles Simon (FRA). Court Suzanne-Lenglen : Vasek Pospisil (CAN) - Matteo Berrettini (ITA/n° 7), Liudmila Samsonova (RUS) - Sofia Kenin (USA/n° 4), Jaume Munar (ESP) - Stefanos Tsitsipas, GRE/n° 5), Aryna Sabalenka (BLR/n° 8) - Jessica Pegula (USA)

: Vasek Pospisil (CAN) - Matteo Berrettini (ITA/n° 7), Liudmila Samsonova (RUS) - Sofia Kenin (USA/n° 4), Jaume Munar (ESP) - Stefanos Tsitsipas, GRE/n° 5), Aryna Sabalenka (BLR/n° 8) - Jessica Pegula (USA) Court Simone-Mathieu : Jennifer Brady (USA/n°21) - Clara Tauson (DAN), Sam Querrey (USA) - Andrey Rublev (RUS/n°13), Roberto Bautista Agut (ESP/n° 10) - Richard Gasquet (FRA), Pauline Parmentier (FRA) - Veronika Kudermetova (RUS)

: Jennifer Brady (USA/n°21) - Clara Tauson (DAN), Sam Querrey (USA) - Andrey Rublev (RUS/n°13), Roberto Bautista Agut (ESP/n° 10) - Richard Gasquet (FRA), Pauline Parmentier (FRA) - Veronika Kudermetova (RUS) Court n°4 : Monica Niculescu (ROU) - Danielle Collins (USA), Donna Vekic (CRO/n° 26) - Irina Bara (ROU), Kateryna Kozlova (UKR) - Paula Badosa (ESP), Andrej Martin (SLQ) - Joao Sousa (POR)

: Monica Niculescu (ROU) - Danielle Collins (USA), Donna Vekic (CRO/n° 26) - Irina Bara (ROU), Kateryna Kozlova (UKR) - Paula Badosa (ESP), Andrej Martin (SLQ) - Joao Sousa (POR) Court n°5 : Cristian Garin (CHL/n° 20) - Philipp Kohlschreiber (ALL), Zarina Diyas (KAZ) - Ons Jabeur (Tun/n° 30), Julia Goerges (ALL) - Alison Riske (USA/n° 19)

: Cristian Garin (CHL/n° 20) - Philipp Kohlschreiber (ALL), Zarina Diyas (KAZ) - Ons Jabeur (Tun/n° 30), Julia Goerges (ALL) - Alison Riske (USA/n° 19) Court n°7 : Timea Babos (HON) - Ana Bogdan (ROU), Elena Rybakina (KAZ) - Sorana Cirstea (ROU), Quentin Halys (FRA) - Marcos Giron (USA), Daria Kasatkina (RUS) - Harmony Tan (FRA)

: Timea Babos (HON) - Ana Bogdan (ROU), Elena Rybakina (KAZ) - Sorana Cirstea (ROU), Quentin Halys (FRA) - Marcos Giron (USA), Daria Kasatkina (RUS) - Harmony Tan (FRA) Court n°9 : Jelena Ostapenko (LET) - Madison Brengle (USA), Dusan Lajovic (SER/n° 22) - Gianluca Mager (ITA), Henri Laaksonen (SUI) - Pablo Cuevas (URU)

: Jelena Ostapenko (LET) - Madison Brengle (USA), Dusan Lajovic (SER/n° 22) - Gianluca Mager (ITA), Henri Laaksonen (SUI) - Pablo Cuevas (URU) Court n°10 : Lloyd Harris (AFS) - Alexei Popyrin (AUS), Steve Johnson (USA) - Roberto Carballes Baena (ESP)

: Lloyd Harris (AFS) - Alexei Popyrin (AUS), Steve Johnson (USA) - Roberto Carballes Baena (ESP) Court n°11 : Hugo Dellien (BOL) - Ricardas Berankis (LIT)

: Hugo Dellien (BOL) - Ricardas Berankis (LIT) Court n°12 : Alison Van Uytvanck (BEL) - Rebecca Peterson (SUE), Laslo Djere (SER) - Kevin Anderson (AFS), Thiago Monteiro (BRE) - Nikoloz Basilashvili (GEO/n° 31)

: Alison Van Uytvanck (BEL) - Rebecca Peterson (SUE), Laslo Djere (SER) - Kevin Anderson (AFS), Thiago Monteiro (BRE) - Nikoloz Basilashvili (GEO/n° 31) Court n°13 : Nao Hibino (JAP) - Marta Kostyuk (UKR), Harold Mayot (FRA) - Alejandro Davidovich Fokina (ESP), Yasutaka Uchiyama (JAP) - Attila Balazs (HON), Petra Martic (CRO/n° 13) - Misaki Doi (JAP)

: Nao Hibino (JAP) - Marta Kostyuk (UKR), Harold Mayot (FRA) - Alejandro Davidovich Fokina (ESP), Yasutaka Uchiyama (JAP) - Attila Balazs (HON), Petra Martic (CRO/n° 13) - Misaki Doi (JAP) Court n°14 : Ugo Humbert (FRA) - Marc Polmans (AUS), Fiona Ferro (FRA) - Heather Waston (GB), Sloane Stephens (USA/n°29) - Vitalia Diatchenko (RUS), Grégoire Barrère (FRA) - Grigor Dimitrov (BUL)

Le tirage au sort effectué jeudi dernier a permis de dessiner le tableau masculin de ce Roland Garros 2020, déterminé en partie en prenant en compte le classement ATP. Rafael Nadal et Novak Djokovic, les deux premiers mondiaux, sont ainsi placés dans deux parties différentes de tableau et ne pourront s'affronter qu'en finale :

Dans le tableau féminin, Simona Halep est tête de série n°1 et Karolina Pliskova est tête de série n°2 :

La diffusion TV de Roland Garros en direct est assurée depuis de longues années par France Télévisions et Eurosport, et c'est encore le cas pour cette édition 2020. Eurosport diffuse les matchs à partir de 11 heures du matin, tandis que France 2 et France 3 proposent la retransmission à partir de 14h55. Notez par ailleurs que les deux chaînes disposent d'un service de streaming (gratuit sur France TV, payant sur Eurosport) afin que les téléspectateurs puissent accéder au flux vidéo sur Internet.