Coupe de France 2023 : calendrier complet et résultats des 32e de finale

COUPE DE FRANCE. Les 32e de finale de la Coupe de France ont lieu du vendredi 6 au dimanche 8 janvier 2023. Retrouvez sur cette page le calendrier complet de la compétition, ainsi que les résultats journée par journée.

[Mis à jour le 7 janvier 2023 à 14h48] Les clubs de Ligue 1 sont désormais entrés en lice dans la Coupe de France 2023 depuis vendredi 6 janvier 2023, à l'occasion des 32e de finale de la compétition. Sans surprise, le PSG, leader au classement de Ligue 1, a battu l'équipe de Châteauroux, qui évolue en National (3-1). Dans un autre match qui opposait deux équipes au fond du classement de Ligue 1, Angers s'est imposé face à Strasbourg au terme d'une séance de tirs au but (0-0, 4 Tab 5). Enfin, le Paris FC l'a emporté face à Valenciennes (3-1), dans un match qui opposait deux équipes de Ligue 2.

S'il y avait du beau football à voir vendredi, l'essentiel des rencontres a lieu ces samedi 7 et dimanche 8 janvier. Parmi les matchs attendus, il y a notamment la rencontre entre Bordeaux (Ligue 2) et Rennes (Ligue 1), prévue à 20h45 ce samedi. Plus tôt dans la journée, l'Olympique de Marseille (Ligue 1) ne devrait pas avoir trop de mal à vaincre l'équipe d'Hyères (National 2). La rencontre est prévue à 15h30. Dimanche, la grande rencontre de la soirée, dont le coup d'envoi sera donné à 20h45, opposera Lille (Ligue 1) à Troyes (Ligue 1).

L'année dernière, c'est le FC Nantes qui avait remporté l'édition 2021-2022 de la Coupe de France, en s'imposant en finale face à l'OGC Nice (1-0). Cette finale, première à être arbitrée par une femme, Stéphanie Frappart, avait été marquée par des polémiques sur les décisions de l'arbitre. La Fédération française de football (FFF) avait néanmoins apporté un soutien ferme à Stéphanie Frappart. La finale de l'édition 2022-2023 de la Coupe de France, qui se tient au Stade de France depuis plusieurs années, est programmée le 29 avril 2023. Retrouvez sur cette page le calendrier complet de la Coupe de France 2023, ainsi que tous les résultats journée par journée.

Voici l'intégralité de la prochaine journée ou de la journée en cours du calendrier de la Coupe de France 2023. Saisissez le nom d'une équipe dans le moteur de recherche pour trouver un match :

Voici le calendrier de la Coupe de France 2023 tour par tour, jusqu'à la finale prévue le 29 avril 2023 :

16es de finale : 22 janvier 2023

8es de finale : 8 février 2023

Quarts de finale : 1er mars 2023

Demi-finales : 5 avril 2023

Finale : 29 avril 2023 au Stade de France

Voici les résultats du dernier tour terminé de la Coupe de France. Saisissez le nom d'une équipe dans le moteur de recherche pour trouver un résultat :

Les rencontres de la Coupe de France 2022-2023 sont à vivre en direct et en quasi intégralité sur la chaîne Eurosport et l'application Eurosport. France Télévisions diffuse également quelques rencontres. Pour l'heure, nous ne connaissons pas encore la programmation TV des quarts de finale.