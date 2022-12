"DIRECT. Coupe du Monde : les Bleus en quarts, attendent l'Angleterre ou le Sénégal, les résultats"

18:20 - Mbappé rejoint Messi !

Kylian Mbappé rayonne avec cette équipe de France dont il est le joyau. En toute fin de match, le Parisien a écoeuré la défense polonaise et surtout un Sczezny qui va faire des cauchemars de ses missiles. On vous laisse profiter de cette frappe limpide du droit synonyme de 5ème but au Qatar et de 9ème but en Coupe du monde. C'est autant que Lionel Messi, qui compte 5 participations. Le natif de Bondy n'en est qu'à...2. A 24 ans, il est le plus jeune à atteindre ce total de buts. Mieux que Pelé. Sidérant.