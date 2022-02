"Tableau des médailles JO 2022 : la France hors du top 10"

MEDAILLE JO. Sans nouvelle médaille d'or, l'équipe de France olympique rétrograde dans la hiérarchie des ces JO 2022 et est désormais hors du top 10.

[Mis à jour le 10 février à 8h15] Pas de nouvelle médaille pour la délégation française ce jeudi 10 février après l'échec d'Alexis Pinturault en combiné. Pour le moment, les Bleus en sont à 6 médailles depuis le début des Jeux olympiques d'hiver avec cinq médailles d'argent et une médaille d'or. Le métal doré de Quentin Fillon Maillet permet à la France d'être aux portes du top 10.

En tête, on retrouve trois nations européennes avec l'Allemagne, la Norvège et la Suède. Les Allemands comptabilisent "seulement" 8 médailles, mais déjà 5 en or alors que la Norvège en possède 11, mais 4 médailles d'or. La Suède est juste derrière en embuscade.

Le tableau des médailles des JO 2022

Encore du changement dans le tableau des médailles de ces Jeux olympiques d'hiver. La Norvège, favorite pour terminer première de ce classement, est de nouveau en tête du tableau alors que la France sort du top 10.

Les Bleus espèrent obtenir plus de 15 médailles dans ces JO d'hiver de Pékin et battre le record de Sotchi et Pyeongchang. Grâce à Chloé Trespeuch ce mercredi 9 février, la France en est désormais à 6 médailles, mais manque cruellement de médaille d'or depuis le début des JO 2022.

Pour rappel, avant les JO, Gracenote avait pronostiqué 17 médailles pour l'équipe de France, le décompte :

Médailles d'or

Alexis Pinturault en combiné

Mathieu Faivre en Géant

Clément Noël en slalom

Perrine Laffont en ski de bosses

Médailles d'argent

Benjamin Cavet en ski de bosses

Emilien Jacquelin dans la Poursuite en biathlon

Relais messieurs en biathlon

Médailles de bronze