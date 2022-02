"DIRECT. JO 2022 : dernière chance de médaille pour Pinturault, le ski de fond... Le programme"

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER. Dernière journée de ces JO 2022 et encore des chances de médailles pour la France. Le team event de ski alpin réunira Alexis Pinturault, Tessa Worley, Mathieu Faivre, Coralie Frasse Sombet, Clara Direz et Thibaut Favrot. Du côté du ski de fond, trois Françaises seront engagées dans le 30km.

En direct

Recevoir nos alertes live !

19:00 - Clap de fin pour Dario Cologna Le skieur de fond suisse Dario Cologna a annoncé aujourd'hui après les 30km de ski de fond des hommes de ces JO 2022 qu'il s'agissait de sa dernière course dans des Jeux Olympiques. L'Helvète avait débuté sa carrière olympique aux JO 2010 à Vancouver. Avec quatre titres olympiques en quatre participations, c'est un grand nom du ski de fond qui tire sa révérence. Aujourd'hui il a pris la 14e position mais l'important était certainement ailleurs pour lui.

18:45 - Les bobeurs français essaieront de grapiller des places Leur principal objectif ne sera certainement pas la médaille. Les quatre Français engagés dans le bob à quatre Romain Heinrich, Lionel Lefebvre, Dorian Hauterville et Jérôme Laporal, ont terminé 14e aujourd'hui à l'issue des deux premières manches. Ils pointent à 1'82 des leaders allemands menés par Francesco Friedrich. Le début de la troisième manche est prévu à 2h30 du matin.

18:30 - Les derniers espoirs de médaille en ski de fond Depuis le début de ces JO 2022, le ski de fond n'aura rapporté une seule petite médaille à la délégation française. Les relayeurs Maurice Manificat, Richard Jouve, Hugo Lapalus, Clément Parisse étaient monté sur la plus petite marche du podium et étaient repartis avec une belle médaille de bronze. Demain ce sont les femmes qui ont l'occasion de décrocher une autre médaille avec la dernière épreuve de ski de fond de ces Jeux Olympiques, le 30km qui commencera à 7h30. Delphine Claudel, Coralie Bentz et Flora Dolci tenteront de créer la surprise en montant sur le podium.

18:00 - Le team event de ski alpin Cette dernière journée des JO 2022 sera aussi l'occasion pour deux grands noms du ski alpin français de sauver leurs Jeux Olympiques. Avec aucune médaille autour du coup, Alexis Pinturault et Tessa Worley auront à coeur de terminer sur une bonne note. Ils seront accompagnés de Mathieu Faivre, Coralie Frasse Sombet, Clara Direz et Thibaut Favrot dès 2h pour les huitièmes de finale.

17:30 - La France toujours 10e au classement des médailles La délégation française s'accroche au top 10 au classement des médailles à l'occasion des ces JO 2022. Même si elle n'a pas décroché de nouveaux métaux aujourd'hui, la France ne perd pas de places et pourraient en récupérer de nouvelles médailles demain à l'issue de la dernière journée de ces Jeux Olympiques.

17:15 - La 16e journée des JO 2022 des Français en image Découvrez la 16e et avant-dernière journée des Français en images dans ces JO 2022. Pas de nouvelles médailles mais de belles histoires avec le podium de Justine Braisaz-Bouchet, le sourire de Kevin Rolland et la joie de la première paire de bobeuses françaises de l'histoire des Jeux Olympiques. ???????? Retour en images sur la seizième journée de nos tricolores aux Jeux Olympiques de #Pékin2022 #AllezLesBleus pic.twitter.com/6mAY5VQ5f4 — Equipe France (@EquipeFRA) February 19, 2022

17:00 - "Quelqu'un peut me pincer ?" Sur Twitter, le champion olympique de la mass start du patinage de vitesse, Bart Swings, semble avoir du mal à réaliser qu'il avait une médaille d'or autour du coup à l'issue de ces JO 2022. Can someone pinch me please? ???? #SwingsOnWings pic.twitter.com/nEZ3NTQNjy — Bart Swings (@bartswings) February 19, 2022

16:30 - La Slovaquie médaillée de bronze au hockey sur glace masculin Les Slovaques ont gagné la petite finale du tournoi masculin de hockey sur glace des JO 2022 en battant les Suédois assez largement (4-0). Le tout jeune Juraj Slafkovsky (17 ans) qui impressionne depuis le début de la compétition s'est encore distingué en inscrivant deux buts. Samuel Takac et Pavol Regenda ont également ajouté leurs noms au tableau d'affichage. La finale aura lieu demain à partir de 5h10 et opposera la Finlande et le Comité olympique russe.

16:25 - La belle image des bobeuses françaises à l'arrivée C'est l'une des belles images de l'avant-dernière journée des JO 2022. Les Françaises Margot Boch et Carla Sénéchal ont terminé à la 13e position de l'épreuve de bob à deux pour la première participation de l'histoire dans des Jeux Olympiques d'une paire tricolore. À l'arrivée de la quatrième et dernière manche, elles ont laissé explosé leur joie. ???????? Le bob à 2 c'est terminé !

Margot Boch et Carla Sénéchal se classent 13e après une manche finale très relevée !#AllezLesBleus #Pekin2022 pic.twitter.com/mmlV00ntA1 — Equipe France (@EquipeFRA) February 19, 2022

15:55 - La Suède médaillée de bronze en curling féminin Les Suédoises ont remporté la petite finale du tournoi féminin de curling de ces JO 2022. Elles sont venues à bout de l'équipe de Suisse (9-7) au terme d'un match très serré et remportent la médaille de bronze. La finale de ce tournoi aura lieu demain à partir de 2h05 entre le Japon et la Grande-Bretagne.

15:41 - Le passage en or des champions olympiques chinois du patinage de couple Revivez le programme libre du couple chinois Wenjing Su et Cong Han qui leur a permis de devenir champions olympiques de patinage en couple dans ces JO 2022. ???? ????????. ????????. ????????????????.



⛸ L'émotion est au rendez-vous pour Sui et Han : après l'argent en 2018, le couple chinois se pare d'or à #Beijing2022 ! #FigureSkating pic.twitter.com/4NkV1LZgo4 — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 19, 2022

15:26 - Les réactions de Margot Boch et Carla Sénéchal 13es à l'issue du bob à deux chez les femmes dans ces JO 2022, les deux pionnières de la discipline en France aux Jeux Olympiques ont réagi après leur quatrième et dernière manche. "On a fait deux belles descentes aujourd'hui. On a pu s'appuyer sur le travail qu'on fait depuis quatre ans et même si ces dernières semaines et derniers jours ont été compliqués, on est très contentes de comment on a fini", a expliqué Margot Boch. Carla Sénéchal est revenue sur la grande première d'une paire française dans cette discipline : "C'était une super aventure. J'arrive toujours pas à réaliser. J'espère qu'on permettra à plus de monde en France de découvrir le bobsleigh."

15:11 - Laura Nolte et Deborah Levi championnes olympiques de bob à deux, la paire française 13e C'en est terminé du bob à deux chez les femmes dans ces JO 2022. Sans grande surprise, la paire allemande composée de Laura Nolte et Deborah Levi, en tête depuis le début de la compétition, ont assuré la médaille d'or et deviennent championnes olympiques de la discipline. Elles devancent leurs compatriotes Mariama Jamanka et Alexandra Burghardt. Le podium est complété par les Américaines Elana Meyers Taylor et Sylvia Hoffman. Pour les Françaises Margot Boch et Carla Sénéchal, leur 13e place devraient leur donner satisfaction. Il s'agissait de la première parie française engagée dans cette compétition dans des Jeux Olympiques.

14:56 - Les Chinois Wenjing Su et Cong Han champions olympiques de patinage en couple Ce sont les Chinois Wenjing Su et Cong Han qui ont le plus impressionnés les juges à l'issue du programme libre de patinage en couple. Ils deviennent champions olympiques avec un score cumulé de 239.88 avec un programme libre impressionnant. Les Russes Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov se sont emparés de la médaille d'argent (239.25) alors que l'un des autres couples russes, Anastasia Mishina et Aleksandr Galiamov, de cette compétition des JO 2022 complètent le podium avec un score de 237.71.