"DIRECT. JO 2022 : le biathlon offre la première médaille d'agent à la France, les résultats"

Outre l'or en skiathlon pour Therese Johaug et celui en relais mixte pour l'équipe norvégienne de biathlon, un autre titre a été décerné, du côté de Pékin.Dans l'anneau nationale patinage de vitesse, la Néerlandaise Irene Schouten s'est offert le titre sur 3 000 m, réalisant au passage le record olympique en 3'56''93. Son premier titre olympique à 28 ans. Elle succède à sa compatriote Carljin Achtereekte. Contrairement à 2018 où les Néerlandaises avaient trusté le podium, cette fois Schouten est la seule représentante de son pays médaillée dans l'épreuve. L'Italienne Francesca Lollobrigida (3'58''06) décroche l'argent et la Canadienne Isabelle Weidemann (3'58''64) se pare de bronze.

