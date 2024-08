Et sinon, quel est le poids au lancer de poids ?

Si la taille du boulet au lancer de poids est très petit, on peut se poser la question du poids de cet objet. Découvrez la réponse.

Le lancer de poids est tout simplement l'une des épreuves les plus anciennes des Jeux Olympiques. Elle est présente depuis la toute première édition en 1896 à Athènes. Le but est simple : projeter le boulet le plus loin possible à partir d'un cercle comportant un butoir situé dans l'aire de lancer. Selon les compétitions, les composants de ce boulet varie. En effet, en fonction du revêtement utilisé sur la zone de chute, le boulet peut être constitué un métal massif ou d'une enveloppe métallique lestée, soit encore de plastique souple ou de caoutchouc avec un remplissage approprié.

En revanche, une chose ne varie pas selon les compétitions. Le poids est le même que ce soit aux Jeux Olympiques, en Championnats du monde ou encore aux Championnats d'Europe. Chez les hommes le projectile a une masse de 7,257 kilogrammes contre 4 kilogrammes pour les femmes. Pour lancer ce boulet, les athlètes se placent dans une zone de 2,133 mètres de diamètre. La méthode de lancer est la même. Il faut placer le projectile entre le cou et l'épaule et pousser leur bras de lancement pour essayer d'atteindre la distance la plus lointaine. La mesure est ensuite réalisée sur le premier impact au sol.

Actuellement, les athlètes peuvent varier les techniques de lancée. En effet, certains plébisciteront la méthode plus explosive avec un retournement direct. D'autres préféreront la rotation comme on peut le voir au lancer de disque.

Une activité de chasse

Avant d'être un sport, le lancer de poids était une activité de chasse et de défense. On ne se posait donc pas la question du poids du boulet jusqu'en 1860 lorsque l'activité arrive en Europe où des premières réglementations interviennent. Le lancer à une main va se généraliser tout comme la méthode à la fin du 19e siècle pour éviter les blessures.

Le record olympique a été fixé lors des dernières olympiades à Tokyo par l'athlète des États-Unis Ryan Crouser avec 23,30m. Ce dernier possède aussi le record du monde avec un jet à 23,56m l'année passée à Los Angeles. Chez les femmes, le record olympique date de l'édition 1980 et est détenu par l'Allemande Ilona Slupianek avec 22,41m.

Cette année, lors des JO de Paris 2024, les épreuves de lancer de poids feront partie du programme d'athlétisme et se dérouleront au Stade de France le 2 et le 3 août chez les hommes et le 8 et le 9 août chez les femmes.