Anne-Cécile Ciofani : issue d'une famille très sportive, qui est la meilleure joueuse française de rugby à 7 ?

Même si elle n'a débuté le rugby qu'à ses 18 ans, Anne-Cécile Ciofani est rapidement devenue l'une des meilleures joueuses du monde. Biographie, palmarès, JO, découvrez qui est la joueuse française.

Anne-Cécile Ciofani est née le 14 décembre 1993 à Colombes dans le département des Hauts-de-Seine (Île-de-France). C’est dans une famille de sportifs qu’Anne-Cécile voit le jour, puisque son père, Walter Ciofani, est un athlète spécialiste du lancer du marteau et participé aux Jeux olympiques de Los ­Angeles en 1984. Sa mère, Jeanne Ngo Minyemeck, n’est pas en reste puisque sous les couleurs du Cameroun, elle a été championne d’Afrique du lancer du disque en 1987 avant de participer aux Jeux de Séoul 1988 (poids et disque). Ses deux sœurs, Audrey et Juliette, sont deux grands espoirs olympiques du lancer de marteau français.

Dans une telle famille, c’est tout naturellement qu’elle se tourne vers l’athlétisme, où sa pointe de vitesse fait des ravages. « Mon avenir était tout tracé, a-t-elle confié à Olympics.com. Je ne me voyais pas réussir autre part qu’en athlétisme. » Sauf qu’à 18 ans, alors qu’elle se trouve à la fac en STAPS, elle découvre le rugby par le biais d’un professeur. C’est une révélation. Tout va alors très vite pour Anne-Cécile Ciofani, qui signe à l’AC Bobigny, et qui six mois après ses débuts, est convoquée au Centre Élite de Marcoussis. Il lui faudra pourtant attendre 2018 avant de connaître sa première sélection en équipe de France de rugby à 7.

« Sans école de rugby, l’apprentissage a vraiment été accéléré. Ça a été long et parfois douloureux. J’ai mis trois ans à me sentir à l’aise, a-t-elle avoué. Je me suis longtemps reposée sur mes lauriers, je n’ai pas fait les efforts suffisants. » Avant de se reprendre en main et de s’installer définitivement chez les Bleues. Aux JO de Tokyo, les Françaises décrochent la médaille d’argent, avant que d’être élue meilleure joueuse du monde en rugby à 7 en 2021. Soit moins de 10 ans après avoir touché un ballon de rugby pour la première fois. Elle a rejoint en 2022 le club du Stade Français.

Quel est le palmarès d’Anne-Cécile Ciofani ?

Les performances en club d’Anne-Cécile Ciofani restent anecdotiques puisqu’elle joue à XV et qu’elle n’est pas considérée comme professionnelle. Elle est sous contrat avec la Fédération française de rugby et privilégie logiquement l’équipe de France de rugby à 7. Les Bleues ont terminé à la deuxième place de la Coupe du monde de rugby à 7 en 2018 (défaite 29-0 contre la Nouvelle-Zélande), comme lors des Jeux Olympiques de Tokyo, en 2021 (défaite 26-12 à nouveau contre les Néo-Zélandaises).

Anne-Cécile Ciofani et les Bleues peuvent elles battre la Nouvelle-Zélande à Paris ?

Si l’équipe de France de rugby à 7 n’a pas encore remporté de titre majeur, c’est en grande partie à cause de l’équipe de la Nouvelle-Zélande. Les Bleues ont perdu en finale des Mondiaux 2018 et des JO 2020 face aux Néo-Zélandaises. Anne-Cécile Ciofani espère que les Françaises parviendront à battre la meilleure équipe du monde. « La finale (de Tokyo, ndlr), elle est encore en travers de la gorge. Il y a une énorme revanche à prendre (…). Des matchs comme celui qu’on a fait en finale, on doit les gagner. Depuis, je n’ai même pas re-regardé la finale. La leçon qu’on retient, c’est qu’on peut le faire. Quand c’est à portée de main et que t’es pas maître de ce qui se passe, car il y a plein d’éléments à prendre en compte, c’est très frustrant. » Les Bleues devront gérer la pression à domicile lors de la compétition. « Ça va être un truc de fou de jouer à la maison. J’ai hâte et j’angoisse à chaque fois que j’y pense, a-t-elle confié récemment. C’est une pression de dingue et c’est quelque chose qu’il va falloir apprendre à gérer. »