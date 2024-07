Peut-on tirer le maillot de bain sous l'eau au Water Polo ?

De nombreuses règles régissent le Water Polo. Découvrez toutes les subtilités pour regarder cette compétition aux Jeux Olympiques avec un oeil d'expert.

Si le Water Polo est, de base, un sport très violent, il s'est lissé au fil des années et heureusement. Développé eux États-Unis au 19e siècle, ce sport aquatique a été régulé en 1897 pour éviter les aspects dangereux et les bagarres qui faisaient rage. Les règles ont fait progressivement leur apparition et la version européenne moins violente s'est imposée. Avant de se plonger dans les règles, faisons un point sur le terrain de jeu.

Fini la pelouse du football et du rugby ou le parquet du basket et du handball. Les deux équipes de 7 joueurs s'affrontent dans une piscine de 30 mètres par 20 mètres pour les matchs masculins et de 25 mètres par 20 mètres pour les matchs féminins. Les matchs sont joués en quatre périodes de huit minutes. Dans la zone de jeu, trois lignes délimitent le terrain : La ligne rouge (2 mètres) : zone de hors jeu. La ligne jaune (5 mètres) : zone de penalty, et à l'intérieur de laquelle on ne peut pas tirer de coup franc direct. La ligne blanche : milieu du terrain, et ligne de but dans l'alignement des poteaux.

Les règles du Water Polo

Place désormais aux règles. La première est simple : une équipe qui est en possession du ballon a 30 secondes pour tenter un tir. Une fois qu'elle a tenté sa chance, même si le ballon n'est pas rentré, le décompte est réinitialisé. Il est également réinitialisé si un joueur de l'autre équipe est exclu, si le décompte arrive à son terme ou si une faute est sifflée. En parlant des fautes voici celles qui sont pénalisées.

Tous les joueurs, hormis le gardien, doivent manier le ballon avec une seule main sous peine d'être sanctionné par les arbitres. La balle ne doit pas être sous l'eau et les joueurs ne doivent pas s'aider d'une partie du bassin (buts, bords ou fond du bassin). Les deux formations peuvent également bénéficier d'un pénalty qui est tiré à cinq mètres si une faute est commise derrière la ligne des deux mètres. Nager sur le dos de son adversaire, frapper son adversaire involontairement entraîne une faute grave avec exclusion de 20 secondes

Si le côté violent a principalement disparu du Water Polo, les coups sous l'eau sont autorisés dans la mesure du raisonnable. Les deux arbitres, situés en dehors de l'eau ne voient pas tout. Les joueurs ont donc le droit de tirer leur adversaire par le maillot de bain, voila pourquoi le double maillot de bain est obligatoire en compétition. Cet été, à Paris, 74 rencontres sont prévues à la Défense Arena et le centre aquatique de Saint-Denis entre le 27 juillet et le 11 août.