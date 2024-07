Comment est né le basket 3x3 et quelles sont les règles ?

Pour la deuxième fois de l'histoire, le basket 3x3 sera au programme des JO. À Paris en 2024, de nouvelles médailles seront distribuées dans cette discipline. Découvrez l'histoire de ce sport et ses règles.

Du 30 juillet au 5 août prochain, la place de la Concorde à Paris sera transformée en playgrounds, ou en bon français des terrains de jeu. Ils accueilleront le basket 3x3 qui fait son apparition pour la deuxième fois de l'histoire dans les Jeux Olympiques. Et pour cause : son histoire est particulièrement récente. Si la pratique s'est d'abord développée dans les rues de manière officieuse, la création officielle de ce sport intervient en 2010 au moment où le Comité international olympique (CIO) décide de tester cette discipline aux Jeux olympiques de la jeunesse d'été à Singapour. Deux ans plus tard, la Fédération internationale de basket-ball (FIBA) lance les premiers championnats du monde de 3x3 masculin et féminin.

La fédération française de basket-ball (FIBB) emboite la pas de la FIBA en organisant la Superleague 3x3 qui réunit des tournois aux quatre coins de l'Hexagone depuis 2012. En 2017, ce sport prend un tournant énorme en devenant officiellement une discipline olympique à partir de 2020. Le basket 3x3 est souvent considéré comme le sport urbain le plus populaire du monde.

Des règles bien différentes du basket traditionnel

Contrairement au basket en cinq contre cinq, la pratique à trois contre trois varie. Si les qualités requises sont les mêmes, les règles, quant à elle, sont bien différentes. Deux équipes de trois joueurs s'affrontent sur un demi-terrain de 15 × 11 m. Un seul panier est donc concerné. Une équipe défend et l'autre attaque en fonction de qui a la possession. Le match s'arrête au bout de dix minutes ou alors si une équipe a atteint les 21 points. Les tirs en dehors de l'arc valent que deux points contre trois lors d'un match de basket traditionnel. À l'intérieur de l'arc, un point est attribué en cas de panier. Si il y a égalité au bout des 10 minutes, une prolongation débute et la première équipe qui parvient à atteindre deux points s'impose.

Le ballon est de taille 6 soit la taille du ballon du basket-ball féminin mais le poids est celui d'un ballon de basket masculin. Et justement pour la conquête de ce dernier tout débute par un tirage au sort. Pas d'entre-deux donc mais l'équipe qui gagne le toss peut décider d'avoir la première possession ou de la laisser à son adversaire. L'équipe qui attaque n'a que douze secondes pour jouer et essayer de marquer un panier. Si la formation qui défend récupère elle doit aller sortir de l'arc pour se mettre à attaquer à son tour. En plus des trois joueurs présents sur le terrain, un remplaçant peut faire son entrée lors que le jeu est arrêté. Cela peut se faire après un temps mort par exemple. Chaque entraineur n'en a qu'un seul. Pour ce qui est des fautes, les joueurs ne sont pas directement pénalisés individuellement sauf s'ils commettent deux fautes antisportives. Dans ce cas, ils sont exclus. En revanche, six fautes d'équipes amènent forcément à deux lancers francs pour l'équipe qui les as subies.

Lors des JO de Tokyo en 2021, la Lettonie avait remporté le tournoi masculin alors que les États-Unis s'étaient imposés chez les femmes. Qui succèdera à ces deux nations ? La réponse à partir du 30 juillet.