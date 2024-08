Dans la tête, sur le côté... Comment sont notés les coups en Taekwondo ?

Le taekwondo sera présent aux Jeux olympiques à Paris cet été. Sport de combat d'origine coréenne, il a des règles précises et bien particulières.

Le taekwondo sera présent aux Jeux olympiques de Paris, et prendra possession du Grand Palais entre le 7 et le 10 août 2024. C'est un sport directement issu des arts martiaux coréens, et plus précisément le "taekkyon" né vers -50 avant J.C. Signifiant "pied-main", le taekkyon a pris une forme moderne dans les années 1950 avec le taekwondo en empruntant des techniques du karaté et des arts japonais. C'est dans cette forme que le taekwondo a intégré le programme olympique officiel lors de Jeux de Sidney en 2000.

Le taekwondo met en opposition deux combattants, qui s'affrontent sur le Dojang, une aire de combat en forme un octogone. Le combat se divise en trois rounds de deux minutes. Le but est de toucher son adversaire au torse ou à la tête à l'aide des mains ou des pieds afin de marquer des points. Le nombre de points varie en fonction de la zone touchée : un coup de poing rapporte un point, tandis qu'un coup de pied à la tête rapporte trois points, ou cinq points en cas de coup de pied retourné. Un coup de pied au plastron (torse) rapporte deux points ou quatre points s'il est retourné. Enfin, les juges peuvent attribuer des pénalités en cas de refus de combattre, de manque de fair-play, ou d'action trop dangereuse.

En tout, 64 combattantes et 64 combattants seront présents à Paris, divisés en quatre catégories masculines et quatre féminines : -58 kg, -68 kg, -80 kg et +80 kg chez les hommes, et -49 kg, - 57 kg, -67 kg et +67 kg chez les femmes. Le tournoi olympique prend la forme d'un arbre à élimination directe assez classique, mais avec un système de repêchage qui permet aux éliminés de remonter dans l'arbre afin d'affronter les deux perdants en demi-finale. Deux médailles de bronze sont donc décernées.

Historiquement, la Corée du Sud a remporté la plupart des médailles dans la plupart des catégories. Ce n'est en revanche plus le cas aujourd'hui, avec seulement deux breloques remportés lors des Jeux de Tokyo, et aucune en or. au total, 22 nations différentes ont remporté au moins un titre de taekwondo, ce qui en fait une des disciplines avec le plus de pays différents médaillés. Côté Françaises et Français, la fédération espère enfin décrocher la médaille d'or qui échappe à la France depuis 2000. Pourtant, au moins une médaille a été ramenée par le taekwondo français à chaque olympiade, mais jamais en or. Portées par Althéa Laurin, championne d'Europe, et Magda Wiet-Hénin, vice-championne d'Europe, les Françaises visent clairement l'or tandis que chez les hommes les Français tenteront également d'aller chercher une médaille dans un plateau dense et homogène.