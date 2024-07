Gianmarco Tamberi : sauteur de père et fils, qui est l'Italien ?

Showman, le sauteur italien Gianmarco Tamberi sera une des attractions des Jeux olympiques cet été.

Le samedi 10 août, aux alentours de 20h, le show pourra commencer. Il faudra assurément être devant sa télévision à ce moment pour assister à la finale de saut en hauteur, qui risque d'être spectaculaire. En effet, l'Italien Gianmarco Tamberi devrait une nouvelle fois assurer le spectacle, à la fois sur la piste et en dehors. Le fantasque sauteur de 32 ans est un spécialiste des prestations remarquées, la dernière en date étant sa simulation de blessure alors qu'il venait de remporter le concours des championnats d'Europe en juin dernier à Rome, devant son public. Il avait fini par sortir des ressorts de sa chaussure pour le plus grand soulagement de son public.

Chez les Tamberi, l'athlétisme est une affaire de famille. Le père, Marco, a détenu le record d'Italie du saut en hauteur et participé aux Jeux de Moscou en 1980. Celui qui entraine désormais le champion olympique en titre a malheureusement dû arrêter sa carrière prématurément après avoir été renversé par un camion. Le frère de Gianmarco, Gianluca, a également écumé les pistes et les stades d'athlétisme, mais pas dans la même discipline que sont frère et son père. Il a en effet préféré le lancer de javelot au saut en hauteur, et a détenu plusieurs records d'Italie dans les catégories de jeunes.

Gianmarco Tamberi a tout gagné depuis le début de sa carrière professionnelle en 2011. Champion d'Europe en salle et en plein air, champion du monde également en salle et en plein air, il a surtout remporté le concours des Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Absent à Rio en 2016 en raison d'une fracture de la cheville alors qu'il était immense favori, il a fait sensation à Tokyo en compagnie du sauteur qatarien Mutaz Barshim. Les deux hommes ont en effet réalisé exactement le même concours, et décident de partager la médaille d'or plutôt que de sauter une barre de barrage pour les départager. C'est alors la première fois que deux athlètes sont titrés ensemble sur un concours de saut en hauteur. Chef de file de l'athlétisme italien, Gianmarco Tamberi sera également le porte-drapeau de l'Italie pour la cérémonie d'ouverture à Paris, en compagnie de l'escrimeuse Arianna Errigo.