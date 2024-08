Comment sont calculés les coups / points au golf ?

Birdie, Eagle, Bogey... Tous ces termes techniques peuvent parfois rendre les règles du golf complexe. Petit tour d'horizon du calcul des points avant les épreuves des JO de Paris 2024.

Le golf a été l'un des premiers sports à codifier ses règles. En 1744 à Édimbourg, en Écosse, ce sport a connu ses premières lois avant de se démocratiser au fil des années. Aujourd'hui il existerait 60 millions de golfeurs et plus de 30 000 terrains aux quatre coins du globe. Si ce sport comporte plusieurs "modes" de jeu, celui qui est retenu pour les Jeux Olympiques à Paris en 2024 est le "stroke-play". Le but est simple : le joueur qui finit le parcours avec le moins de coups joués s'impose. À Saint-Quentin en Yvelines, au début du mois d'août, les golfeurs qualifiés pour les JO devront faire le parcours de 18 trous quatre fois en quatre jours. Celui qui a disputé le moins de coups sera champion olympique.

Un nombre fixe de coups à chaque trou

Sur un parcours de 18 trous, chacun des trous dispose d'un barème prédéfini de coups à jouer. Par exemple, le premier trou est un "par 3". Autrement dit, le golfeur a donc trois coups pour le terminer sous peine de finir au-dessus du par et donc de cumuler du retard. En revanche, si le golfeur descend sous le par il est en négatif et c'est paradoxalement positif puisqu'il faut terminer le parcours avec le moins de coups possibles. S'il réalise un coup de moins (un birdie), deux coups de moins (un eagle) ou trois coups de moins (un albatros) alors il est "sous le par".

À noter que des coups de pénalité peuvent être retenus contre des golfeurs. Si un joueur met la balle dans l'eau au départ il est alors pénalisé d'un coup. Son deuxième coup joué sera donc le troisième et ainsi de suite. Les coups sont ensuite additionnés et rassemblés sur le tableau d'affichage où les chiffres négatifs sont traditionnellement inscrits en rouge et les positifs en noir.

Un barrage lors des JO 2024

Le mode de jeu retenu pour les JO 2024 à Paris sera le stroke-play. Au golf national de Saint-Quentin en Yvelines, les golfeurs s'attaqueront au parcours de 18 trous du 1er au 4 août 2024 pour les hommes et du 7 au 10 août 2024 pour les femmes. Si au bout des quatre tours, des golfeurs sont à égalité, un barrage les départageront. Il n'y aura donc que trois joueurs sur le podium et il n'y aura pas d'ex-aequo comme cela peut se produire dans d'autres sports.

Sur le parcours de l'Albatros de Saint-Quentin en Yvelines, la lutte pour les médailles olympiques s'annonce acharnée. Ce golf a déjà accueilli plusieurs grands évènements comme le dernier en date en 2018 avec la fameuse Ryder Cup et peut accueillir jusqu'à 50 000 spectateurs.