Imane Khelif : pourquoi la boxeuse algérienne provoque la polémique dans ces JO 2024 ?

En raison d'une polémique autour d'un test de testostérone, la boxeuse est sous le feu des critiques.

Nouvelle polémique dans la boxe avec Imane Khelif, présente dans une catégorie féminine dans ces JO de Paris alors qu'elle a été "interdite des championnats du monde de boxe" aux Mondiaux à New Delhi, en Inde, en mars 2023, juste avant son combat pour la médaille d'or après avoir échoué à répondre aux tests mis en place par la fédération internationale (IBA). Elle avait été disqualifiée après "des taux élevés de testostérone" selon la fiche de la boxeuse algérienne fournie par le CIO. Pour ces JO, elle aurait rempli les critères mais la polémique prend de l'ampleur avec l'abandon sans même combattre de l'Italienne Angela Carini en huitième de finale.

Le Comité olympique et sportif algérien a condamné "fermement la fausse propagande et le comportement immoral vis-à-vis de notre championne, Imane Khelif, de certains médias étrangers. De telles attaques contre sa personne sont totalement contraires à l'éthique, d'autant plus qu'elle se prépare pour l'événement le plus important de sa carrière sportive, à savoir les Jeux olympiques".

"Le test de testostérone n'est pas un test parfait. De nombreuses femmes peuvent avoir un taux de testostérone égal à celui des hommes, tout en étant des femmes." a expliqué de son côté le porte parole du CIO.