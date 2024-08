Judo aux JO 2024 : 10 médailles dont 2 en or, les résultats

Les épreuves de judo des Jeux olympiques se sont terminées avec 10 médailles.

Le judo est, depuis plusieurs éditions, un des sports phares des Jeux olympiques. Présent depuis les Jeux de Tokyo en 1964, le judo distribue à chaque olympiade 15 médailles d'or : 7 pour les femmes, 7 pour les hommes et une épreuve mixte par équipe depuis les Jeux de Tokyo. Sport national au Japon, c'est le Pays du Soleil Levant qui domine historiquement le tableau des médailles aux Jeux olympiques, devant la France et la Corée du Sud. Pour ces JO de Paris 2024, la France est repartie avec 10 médailles, 2 en or, 2e en argent et 6 en bronze.

Les résultats :

Jusqu'à 100 kg (H)

Or Z.Kotsoiev

Jusqu'à 48 kg (F)

Or N.Tsunoda

Jusqu'à 52 kg (F)

Or D.Keldiyorova

Bronze A.Buchard

Jusqu'à 57 kg (F)

Or C.Deguchi

Bronze S.Cysique

Jusqu'à 60 kg (H)

Or Y.Smetov

Argent L.Mkheidze

Jusqu'à 63 kg (F)

Or A.Leski

Bronze C.Agbegnenou

Jusqu'à 66 kg (H)

Or H.Abe

Jusqu'à 70 kg (F)

Or B.Matić

Jusqu'à 73 kg (H)

Or H.Heydarov

Argent J.Gaba

Jusqu'à 78 kg (F)

Or A.Bellandi

Jusqu'à 81 kg (H)

Or T.Nagase

Jusqu'à 90 kg (H)

Or L.Bekauri

Bronze M.Ngayap Hambou

Plus de 100 kg (H)

Or T.Riner

Plus de 78 kg (F)

Or B.Souza

Bronze R.Dicko

Équipe (M)

Or France

La sélection de l'équipe de France pour les JO

La sélection française était presque complète pour les Jeux de Paris. Il ne reste plus qu'une place à attribuer, dans la catégorie des moins de 78 kg chez les femmes.

Femmes : Shirine Boukli (-48 kg), Amandine Buchard (-52 kg), Sarah-Léonie Cysique (-57 kg), Clarisse Agbegnenou (-63 kg), Marie-Ève Gahié (-70 kg), Madeleine Malonga (-78kg), Romane Dicko (+78 kg).

Hommes : Luka Mkheidze (-60 kg), Walide Khyar (-66 kg), Joan-Benjamin Gaba (-73 kg), Alpha Djalo (-81 kg), Maxime-Gaël Ngayap Hambou (-90 kg), Aurélien Diesse (-100 kg), Teddy Riner (+100 kg). Remplaçants : Daikii Bouba (-66 kg), Alexis Mathieu (-90 kg).