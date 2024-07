JO 2024. Nadal - Djokovic : suivez l'avant-match en direct

Rafael Nadal et Novak Djokovic n'ont pas eu le droit à la même entrée en lice dans ces JO 2024. L'Espagnol a lutté face à Marton Fucsovics et s'est finalement imposé en trois manches (6-1, 4-6, 6-4). En revanche, Novak Djokovic n'a eu aucune difficulté à écarter l'Australien Matthew Ebden (6-0, 6-1).

12:51 - Un match de légendes

Au moment du tirage au sort de ce tournoi masculin de tennis des JO 2024, tous les regards étaient tournés vers ce deuxième tour. Rafael Nadal et Novak Djokovic ont réussi leur premier tour et se retrouvent pour un 60e face à face et peut-être le dernier. Et le décor est parfait puisque c'est le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros qui accueille ce match pour l'histoire.