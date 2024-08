JO 2024. France - Espagne : suivez le match en direct

Mateta est servi dans le couloir, mais le défenseur espagnol suit bien et le ballon est dégagé

Les joueurs espagnols et Français entrent sur la pelouse d'un parc des Princes comble !

Aucnune surprise dans la composition par rapport à celle présentie ces derniers jours de la part de Thierry Henry. Enzo Millot et Manu Koné sont bien de retour au milieu après leur suspension en demi-finale.

17:42 - L'Espagne fait peur

L'équipe d'Espagne est arrivé comme favorite du tournoi olympique, et la retrouver en finale n'est pas en surprise pour Thierry Henry. "Ce sera une finale difficile, contre une équipe qui est redoutable, mais c'est une finale et on va la jouer à fond"