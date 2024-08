JO 2024. Égypte - Maroc : suivez le match en direct

Cette rencontre sera arbitrée par le Norvégien Espen Eskas. Il sera assisté par ses compatriotes Jan Erik Engan et Isaak Bashevkin. François Letexier sera la quatrième arbitre.

En face, Rogerio Micale opte pour un 4-3-3 avec Elneny devant La Défense. Zizo, Faisal et Adel formeront la triplette d’attaque cet après-midi.

Les deux formations rivales se sont affrontées à 15 reprises depuis 1976. Le Maroc affiche 7 victoires pour 3 défaites et 5 matches nul. La dernière rencontre entre l’Egypte et le Maroc remonte à 2022 en quart de finale de la CAN, les Pharaons s’étaient alors imposés après prolongation (2-1).