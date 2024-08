Cyclisme sur route aux JO 2024 : à domicile, Julian Alaphilippe en quête du titre olympique

Double champion du monde, Julian Alaphilippe est bien décidé à compléter son palmarès avec un titre olympique. Ce samedi, le coureur français compte créer la surprise dans une course qui pourrait se débloquer avant le sprint au Trocadéro.

Ce samedi, les 90 coureurs en lice vont se disputer le titre olympique de la course en ligne hommes de cyclisme sur route.

Alaphilippe en rêve

Après avoir découvert les JO en 2016 à Rio, Julian Alaphilippe va disputer les JO 2024 pour la deuxième fois sous le maillot tricolore. Une échéance inscrite dans sa programme cette année. Le double champion du monde estime avoir fait "une préparation idéale" en vue de cet objectif : "Ma préparation a été idéale. J'ai eu une approche différente de celles de mes trois collègues (Valentin Madouas, Christophe Laporte et Kevin Vauquelin) puisque je n'ai pas fait le Tour de France, je ne sais pas si ça sera la bonne mais de mon point de vue, j'ai fait le maximum", a martelé le coureur tricolore.

Ce samedi, la star du cyclisme tricolore veut en découdre face à ses concurrents. Il s'attend à une course tendue et à un moment unique sur le long tracé dévoilé depuis plus d'un an : "Je me sens bien, motivé. Je ne me considère pas comme un favori mais à vrai dire, je ne pense pas à ça, je ne réfléchis pas à où je me situe par rapport aux autres. Je suis là pour donner le maximum pour l'équipe de France. C'est un objectif qui me tient à coeur. Les Jeux, ça ne peut pas être un objectif lambda. On le voit depuis des années que les Jeux sont un objectif de plus en plus important, avec un niveau de plus en plus élevé. J'avais fait le choix de laisser ma place à Tokyo (en 2021) pour la naissance de mon fils. À l'époque, j'avais dit que j'espérais déjà être à Paris. Ça fait un moment que c'est dans ma tête et que je me prépare pour ça. Tout le monde aura un supplément d'âme parce que c'est les Jeux. Ça sera un moment unique".

Les JO, un rendez-vous extraordinaire

Sélectionneur d'équipe de France masculine de cyclisme sur route, Thomas Voeckler a planté le décor avant l'épreuve de course ligne. L'ancien coureur professionnel n'a pas manqué d'insister sur l'importance d'une telle épreuve dans une carrière : "C'est vraiment à part. Moi, je ne fais pas de classement entre un championnat d'Europe, un championnat du monde et les Jeux olympiques mais ça dépasse le cadre du vélo. Donc c'est quelque chose à part mais qu'il faut malgré tout réussir à aborder comme une course de vélo. On est à domicile, il faut mesurer la chance qu'on a et moi, je suis très fier d'être à la tête de cette équipe, je ne le cache pas". Thomas Voeckler est sûr de ses forces et veut créer l'exploit : "Il y a plusieurs favoris, mais nous n'avons pas de complexe. Pour autant, on ne se prend pas pour d'autres. L'humilité n'empêche pas l'ambition".

À quelle heure débute la course en ligne hommes de cyclisme sur route aux JO 2024 ?

Le départ fictif de la course en ligne hommes de cyclisme sur route aux JO 2024 est prévu samedi 3 août à 11h00 au Pont d'Iéna à Paris. L'arrivée de l'épreuve olympique est estimée entre 17h12 et 17h49.

Sur quelle chaîne regarder la course en ligne hommes de cyclisme sur route aux JO 2024 ?

Détenteurs des droits TV des JO 2024, les chaînes des groupe France Télévisions et Eurosport diffuseront la course en ligne hommes de cyclisme sur route aux JO 2024.

Comment suivre la course en ligne hommes de cyclisme sur route aux JO 2024 en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la course en ligne hommes de cyclisme sur route aux JO 2024 sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez vous créer un compte sur France.tv ou souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quel est le parcours de la course en ligne hommes de cyclisme sur route aux JO 2024 ?

Connu depuis un an déjà, le parcours de la course en ligne hommes de cyclisme sur route aux JO 2024 sera composé d'une boucle de 273 kilomètres, pour 2 800 mètres de dénivelé positif, avec une départ et une arrivée au Trocadéro. Durant le départ fictif, les 90 coureurs en lice passeront par la tour Eiffel, les Invalides et les quais de Seine, avant un départ réel donné rue Gay-Lussac dans le Ve arrondissement de la capitale. Le peloton traversera les Hauts-de-Seine, les Yvelines et l'Essonne notamment. Ce tracé permettra aux prétendants au titre olympique d'apercevoir d'autres sites olympiques, comme le Golf national, le Vélodrome national et le Stade BMX de Saint-Quentin-en-Yvelines. Après avoir regagné la capitale, les cyclistes verront le Louvre et de l'Opéra Garnier, avant de s'attaquer aux pavés de la butte Montmartre (1 km à 6,5 %), qu'ils emprunteront à trois reprises pour grimper jusqu'au Sacré-Coeur. Pour finir, ils disputeront un sprint avec le Trocadéro en ligne de mire.

Quels sont les favoris de la course en ligne hommes de cyclisme sur route aux JO 2024 ?

Pour cette course olympique, plusieurs favoris se dégagent, à commencer par le champion du monde en titre, Mathieu van der Poel. Discret sur le Tour de France, le Néerlandais a coché de devenir Champion Olympique, dans les objectifs de sa carrière. S'il a zappé l'épreuve de VTT cross-country pour se concentrer sur la route, nul doute qu'il pourrait attaquer dans la dernière côte située à 10km de l'arrivée. 3e du contre-la-montre olympique, Wout Van Aert voudra créer l'exploit et l'emporter face à son meilleur ennemi. Mais il n'est pas le seul coureur de la délégation belge à vouloir jouer les premiers rôles. 3e du dernier Tour de France derrière les ogres du cyclisme mondial, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel pourrait créer la surprise. Le nouveau champion olympique du chrono pourrait attaquer de loin. Côté français, Julian Alaphilippe rêve du sacre olympique, l'ancien double Champion du Monde ne s'est pas présenté au Tour de France pour préparer ces JO à domicile.