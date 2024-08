Basket aux JO 2024 : résultats, calendrier... Le programme des quarts de finale

Découvrez le programme complet des épreuves de basket dans ces Jeux olympiques de Paris 2024.

Menée par Victor Wembanyama, la star des Spurs, la France est l'une des favorites de ce tournoi olympique de basket dans ces JO de Paris 2024. Les Bleus du sélectionneur Vincent Collet ont hérité d'un groupe "abordable" avec l'Allemagne, le Japon et le Brésil pour cette phase de poules. "Le tournoi sera l'un des plus relevés de l'histoire. Il n'y a quasiment que de fortes équipes. On savait avant le tirage que les États-Unis seraient dans le groupe C et qu'on ne pouvait pas les jouer au premier tour. On a pris les Allemands, champions du monde et devenus une équipe majeure" a expliqué Vincent Collet. Pour les femmes, les Bleues de Jean-Aimé Toupane, elles, retrouveront l'Australie, le Canada et le Nigeria. On sait que les 12 équipes sont fortes. Ce ne sera pas simple. Ce sont des équipes athlétiques, ce sera très important au-delà du basket, c'est très homogène. Éviter Team USA, un soulagement ? Oui mais c'est surtout qu'on a les idées claires. On a de l'ambition. Chaque match sera une finale."