Rugby à 7 aux JO 2024 : à quelle heure suivre France - Afrique du Sud ? Le calendrier

L'équipe de France de rugby à 7 disputera le dernier carré du tournoi olympique ce samedi.

Le rugby à 7 va-t-il offrir une de ses premières médailles à la France, lors des JO de Paris 2024 ? Les deux sélections tricolores, masculine et féminine, visent la médaille d'or. Les Françaises, qui sont actuellement troisième nation mondiale, devront pour cela battre les Australiennes et les Néo-Zélandaises, favorites du tournoi. Chez les hommes, l'équipe peut compter sur le renfort de nul autre qu'Antoine Dupont. Le demi de mêlée du XV de France a déjà participé à plusieurs tournois avec le VII, avec à la clé quelques succès prometteurs. Tous les espoirs sont donc permis. Mais attention, car la France pourrait être éliminée avant même la cérémonie d'ouverture. Découvrez le calendrier, les temps forts et les classements du tournoi.