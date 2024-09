DIRECT. Cérémonie de clôture des Jeux paralympiques : un feu d'artifice immense pour conclure la grande fête

La cérémonie de clôture des Jeux paralympiques de Paris 2024 a eu lieu ce dimanche et met un terme à un été de rêve dans la capitale. Une fête électro géante a eu lieu après l'extinction de la flamme et de la vasque.

En direct

00:10 - Merci à tous de nous avoir suivi ! C'est la fin de ce live de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques 2024 mais surtout la fin d'un été olympique et paralympique exceptionnel qui aura marqué les esprits en France. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivi tout au long de ce grand évènement et on se quitte avec les sublimes images de la délégation française avec Martin Solveig pour une ultime communion.

00:00 - Une soirée grandiose Que dire ? Après des Jeux olympiques exceptionnels, les Jeux paralympiques ont assuré la continuité de cette magie estivale. Ils se sont conclus ce dimanche soir de la plus belle des manières au Stade de France sous la pluie qui avait déjà été au rendez-vous du grand début de Paris 2024 le 26 juillet dernier. La pluie s'est parfois mêlée aux larmes lorsque la vasque, symbole de ces Jeux, s'est éteinte pour toujours. La flamme paralympique s'est aussi étouffée sous le souffle d'Aurélie Aubert qui nous l'a coupé lorsqu'elle est devenue la première championne paralympique française de boccia. Les organisateurs des Jeux ne voulaient pas terminer sur une note triste. Et pour éviter de trop pleurer, la French Touch a enflammé le Stade de France avec la présence de 24 DJ dont Martin Solveig qui a été le dernier à fêter nos para-athlètes. Ces derniers se sont massés sur la scène centrale du Stade de France autour du DJ pour communier une dernière fois avec le public français. Une dernière fois ou presque puisqu'ils seront de retour à Los Angeles en 2028 qui a récupéré les clés des Jeux et qui aura la lourde tâche de succéder à Paris.

08/09/24 - 23:50 - Aurélie Aubert aux anges Aurélie Aubert, porte-drapeau française dans cette cérémonie de clôture des Jeux paralympiques 2024 est comblée : "C'était un moment très unique. J'ai une chance extraordinaire alors qu'il y avait beaucoup de monde. Je dois remercie Tony Estanguet de m'avoir chois. C'est un grand honneur. C'est inimaginable car je venais pour m'amuser à la base."

08/09/24 - 23:40 - Thomas Jolly livre ses premiers mots Le grand architecte des quatre cérémonies de Paris 2024 a exprimé ses premières impressions au micro de France 2 après la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques 2024 : "On a essayé de rassembler. Tout le monde a dansé ici et j'espère que vous avez dansé chez vous. C'était une très très belle fête. Je suis très heureux parce qu'on est allés jusqu'au bout avec toutes les équipes parce que c'est plus de deux ans de travail. C'est la plus grosse oeuvre de ma vie. J'ai eu carte blanche. Tout le monde a pu y trouver quelque chose à quoi se raccrocher. Il y a eu quatre belles cérémonies et elles vivent encore dans le coeur des gens. En ce qui concerne la vasque, si je donne mon avis je suis pour l'éphémère donc je pense qu'il faut que cette vasque reste un monument éphémère de Paris".

08/09/24 - 23:30 - Jean-Michel Jarre s'exprime "Les Jeux paralympiques étaient certainement les plus beaux de l'histoire. C'était aussi la clôture de Paris 2024 et il fallait envoyer une dernière carte postale. Il y avait une légitimité entre la musique et le sport", a déclaré le musicien français qui a été l'un des acteurs de cette cérémonie de clôture des Jeux paralympiques 2024.

08/09/24 - 23:15 - La première réaction de Lucas Mazure "Une soirée fabuleuse. On peut féliciter tout le comité d'organisation pour cette soirée. On a un peu retardé la programmation parce qu'on voulait fêter ça avec le public. Maintenant place à Los Angeles 2028", a déclaré le champion paralympique de Badminton.

08/09/24 - 23:10 - Une "Ola" au Stade de France Alors que la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques 2024 avait pris fin, le public du Stade de France en a redemandé en lançant une "Ola".

08/09/24 - 23:03 - Un feu d'artifice pour conclure cet été magique ! Place au feu d'artifice au-dessus du Stade de France pour clôturer cet été qui restera gravé dans les mémoires à tout jamais ! Quel spectacle et quelle cérémonie de clôture des Jeux paralympiques. Le public ne veut pas partir !

08/09/24 - 23:01 - Une ambiance de folie ! Cette cérémonie de clôture des Jeux paralympiques touche à sa fin et l'ambiance monte encore un peu plus dans un Stade de France survolté. Les athlètes français sont aux anges et se lâchent totalement.

08/09/24 - 23:00 - Des images dingues Le feu jaillit depuis les bords de la scène. Les athlètes français communient une dernière fois avec le public aux côtés de Martin Solveig. QUEL BOUQUET FINAL !

08/09/24 - 22:57 - Les athlètes français rejoignent Martin Solveig La délégation française a rejoint Martin Solveig sur la scène centrale du Stade de France pour communier avec le public.

08/09/24 - 22:56 - Ce n'est pas encore fini ! Le passage de Jean-Michel Jarre n'était pas le dernier puisque Martin Solveig joue un mix de ses morceaux phares.

08/09/24 - 22:53 - Jean-Michel Jarre de retour Jean-Michel Jarre fait un deuxième passage dans cette cérémonie de clôture des Jeux paralympiques. Il est en hauteur dans le Stade de France et devient le maitre de la lumière. Il vient certainement conclure cet enchainement de 24 DJ.

08/09/24 - 22:47 - Kungs pour un medley Kungs enchaine avec un medley de ses titres phares. Les athlètes sont toujours très en forme à côté de la scène alors que la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques 2024 touche à sa fin.

08/09/24 - 22:44 - Au tour d'Offenbach et The Avener Le célèbre duo français est également présent pour fêter la fin de ces Jeux paralympiques 2024. Ils jouent leur morceau "Be Mine". The Avener emboite le pas avec "Fade Out Lines".

08/09/24 - 22:39 - Et voici la tenue insolite de Kiddy Smile Nous vous en parlions un peu plus tôt dans cette cérémonie de clôture des Jeux paralympiques. Découvrez la tenue particulièrement originale du DJ et chanteur français Kiddy Smile.

08/09/24 - 22:34 - Les fans de la musique électronique sont servis Les DJ continuent d'enflammer le Stade de France et les fans de la fameuse "French Touch" qui est reconnue à l'international. Pour ceux qui ne sont pas fans, le moment est, peut-être, un peu long.

08/09/24 - 22:31 - Une deuxième queue leu-leu Sur de la variété ou sur de la musique électronique, les athlètes lancent malgré tout des queues leu-leu et ce malgré la pluie qui continue de tomber sur cette cérémonie de clôture des Jeux paralympiques 2024.

08/09/24 - 22:26 - Une tenue atypique Kiddy Smile, chanteur et DJ français, a sorti une tenue plutôt originale pour cette cérémonie de clôture des Jeux paralympiques 2024 avec un gros blouson rouge gonflé d'une musculature très imposante.

08/09/24 - 22:24 - Des images somptueuses Le Stade de France est plongé dans le noir et ne s'habille que des jeux de lumière. Cela donne de très belles images.

08/09/24 - 22:21 - Et c'est reparti ! Busy P relance l'ambiance après quelques instants de répit dans cette cérémonie de clôture des Jeux paralympiques 2024.

08/09/24 - 22:19 - Un peu de calme Après près de 20 minutes de folie au Stade de France, l'ambiance s'adoucit un petit peu avant, peut-être, de repartir de plus belle.

08/09/24 - 22:17 - Kavinsky de retour ! Déjà présent à la cérémonie de clôture des JO de Paris 2024, le DJ français Kavinsky est de retour avec "Roadgame".

08/09/24 - 22:14 - Etienne de Crécy s'avance Nouveau DJ présenté ce soir au public du Stade de France avec Étienne de Crécy qui joue son morceau "Am I Wrong" notamment.