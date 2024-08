Pourquoi un joueur porte un maillot différent au volley ?

Au volleyball, un joueur parmi les six d'une équipe revêt un maillot d'une couleur différente. Découvrez pourquoi.

Le volleyball est un sport qui se joue à six contre six sur un terrain de dix-huit mètres de long sur neuf mètres de large. Dans ce sport présent depuis 1964 aux Jeux Olympiques, il existe une spécificité qui se remarque souvent très vite. Parmi les six joueurs d'une équipe, un revêt un maillot d'une couleur différente. Il est soumis à des règles bien à part. Son nom est simple: le libéro. Si son maillot est d'une couleur différente c'est pour aider les arbitres à les identifier assez rapidement car ils sont très importants.

Tout d'abord, ces libéros peuvent sortir et rentrer à leur guise à l'inverse de leurs coéquipiers. Ainsi leur sortie n'est pas comptabilisée comme un changement classique. Par conséquent c'est un joueur qui ne peut pas servir ou qui ne peut pas avoir le rôle de capitaine. Ce joueur est souvent le plus petit de l'équipe, il est vif et très réactif et il dispose également d'une technique supérieure à la moyenne. Il est en général à la réception du service adverse mais est également très souvent sollicité pendant un échange. Le libéro est souvent le garant d'un échange long et permet souvent à son équipe de pouvoir se relancer proprement afin de transformer une action défensive délicate en une offensive redoutable.

Sur le terrain, un libéro ne peut pas monter. Il est cantonné derrière sa ligne arrière et n'a pas le droit de passer à l'avant et aller contrer un ballon par exemple. Ce rôle de libéro a été crée pour les joueurs de petites tailles qui avaient la technique pour jouer mais qui manquaient de taille pour faire partie d'un effectif professionnel. C'est en 1999 que la Fédération internationale de volleyball (FIVB) a instauré ce nouveau rôle. Sur une feuille de match, l'entraineur peut inscrire le nom d'un ou deux libéros.

Cet été, à Paris, la compétition de volleyball se tiendra du 27 juillet au 11 août. Elle se déroulera à l'Arena Paris sud 1. Les équipes de France ne sont pas les favorites pour ce tournoi olympique mais l'équipe de France masculine peut se targuer d'avoir l'un des meilleurs libéros du monde. Avec son maillot d'une couleur différente, Jenia Grebennikov sera donc facile à repérer alors que les Bleus seront lancés dans une quête de défense de leur titre. En effet, les Tricolores avaient réalisé un monumental exploit à Tokyo lors des derniers Jeux Olympiques d'été avec le premier sacre olympique de leur histoire.

En revanche, pour l'équipe féminine l'histoire est beaucoup moins glorieuse puisque la qualification en tant que pays hôte permettra aux Bleues de découvrir les Jeux Olympiques pour la première fois depuis 1974.