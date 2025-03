Ce stade mythique va être détruit, 2,4 milliards seront investis dans un nouveau

Le stade d'un club légendaire va être détruit, son propriétaire a confirmé le souhait d'en créer un nouveau avec un investissement démesuré.

Le Parc des Princes, le Stade Vélodrome, le Camp Nou, San Siro, Santiago Bernabeu, Twickenham, Murrayfield... Les clubs et les nations sont souvent associés à des stades mythiques. Le stade est très souvent l'âme d'un club, quand il n'accède pas au statut de temple de sa discipline. Pour le rugby, Twickenham fait partie de ces véritables lieux de pèlerinage du rugby par exemple. Une identité très forte que plusieurs stades dans le monde ont la chance d'avoir.

Mais entretenir un stade coute cher, c'est un entretien permanent qui n'est pas forcément toujours évident pour les clubs, qui ont besoin de nombreux investisseurs. C'est pour cela d'ailleurs que les stades ont désormais des "naming" qui, il faut le dire, peuvent parfois gâcher le plaisir : Orange Vélodrome à Marseille, Aviva Stadium en Irlande etc...

En Angleterre, un club mythique envisage de changer de stade et pas des moindres : Manchester United et son Old Trafford. Construit en 1909, il a subi une première grosse rénovation en 2006 avec une augmentation de 8000 sièges et devient surtout l'un des premiers stades de football à répondre à la norme ISO 20121 : " Systèmes de management responsable appliqués à l'activité événementielle – Exigences et recommandations de mise en œuvre".

Mais désormais, le propriétaire Sir Jim Ratcliffe veut tout changer et voit les choses en grand, comme il a expliqué dans une interview pour le Times. "Si vous considérez que c'est le plus grand club du monde, alors il faut que ce soit un stade digne du plus grand club du monde et aussi un stade digne de la plus grande ligue du monde", a-t-il lancé.

Pour lui, la construction de ce nouveau stade doit être intégrée à un plan plus global "de réaménagement du gouvernement pour le sud de Manchester". "Nous ne pouvons pas nous permettre de réaménager le sud de Manchester, c'est une facture trop élevée pour le club. Nous pouvons construire un stade. Nous n'avons pas besoin de financement gouvernemental, mais il doit être la base de la revitalisation", a également expliqué l'homme le plus riche d'Angleterre.

Le cout de la construction de ce nouveau stade pourrait être pharamineux car on parle pour le moment d'un investissement de 2,4 milliards d'euros pour construire ce nouveau Old Trafford qui est dans les tuyaux depuis de nombreuses années maintenant...L'intention de Manchester United est d'ouvrir ce "New Trafford" en 2031 .