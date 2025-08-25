"Je ne comprends pas cette histoire" : l'incompréhension du Barça

Les Barcelonais, miraculés face à Levante, n'ont pas compris une action.

Le dernier match à Valence face à Levante pour le FC Barcelone n'a pas été de tout repos ce week-end. Contrairement au début de saison éclatant à Majorque avec une victoire nette 3-0 avec notamment un but somptueux, le premier de la saison, d'un certain Lamine Yamal, le Barça a dû particulièrement s'employer en déployant un caractère combatif, le même qui lui avait permis de rafler trois titres la saison dernière et de réaliser de spectaculaires remontées.

À la pause, menés 2-0 par Levante, le défi des Barcelonais semblait difficile. Selon l'entraîneur Hansi Flick, il faut tout de même rendre hommage à Levante qui s'est défendu avec détermination. Pour le technicien allemand, marquer trois buts et finalement remporter le match était une vraie performance, à son avis, même si elle est perfectible.

Flick a toutefois exprimé une certaine frustration sur le bord du terrain, et a rappelé que chaque rencontre doit servir de leçon dans une saison marathonienne. Ces premières 45 minutes ont été laborieuses pour le Barça, malgré un tir sur la barre transversale par Ferran Torres, qui a reconnu qu'il aurait dû contrôler son tir plutôt que de vouloir frapper fort, le jeu du Barça manquait de fluidité. Un constat partagé par Pedri, qui soulignait que face à des défenses retranchées que la vitesse de jeu est cruciale.

Le coach allemand a d'ailleurs choisi de bousculer son plan lors de la mi-temps en introduisant Gavi et Dani Olmo, à la place de Marcus Rashford et Marc Casadó. Ce réajustement s'est avéré payant, bien que les buts ont été signés Pedri et Ferran Torres, ce dernier sur un coup de pied arrêté astucieusement travaillé.

Mais, de cette folle rencontre, ressort une vraie controverse autour du penalty accordé à Levante à la suite d'une supposée main d'Alejandro Balde. Les opinions divergent sur l'action, et si Flick est resté vague, "Je ne peux pas le dire. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais il faut l'accepter", Pedri a exprimé clairement son incompréhension face à ces décisions arbitrales souvent controversées, "ils nous ont fait une conférence récemment pour expliquer ces situations. Je ne sais pas, mais pour moi, celle de Tchouameni au Clásico de l'année dernière était une main, alors que celle de Balde ne l'était pas. Je ne comprends pas vraiment." L'honneur est toutefois sauf pour le Barça avec 6 points en deux matchs.