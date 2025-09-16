La plus grande plateforme illégale de streaming sportif au monde a été fermée

Coup de force autour du plus grand fournisseur de contenu sportif illégal de la planète.

Déployée à l'échelle mondiale sur 80 domaines non autorisés, la plus grande plateforme de streaming sportive au monde a été officiellement fermée. Streameast, son nom, brassait jusqu'à 1,6 milliard de visites par an et était un mastodonte du piratage sportif, diffusant notamment la Premier League, Champions League, NFL, NBA, MLB, et même des PPV de boxe ou encore la Formule 1.

Mais depuis plusieurs semaines, le 24 août pour être précis, la plateforme a été fermée selon les informations de The Athletics. ACE (Alliance pour la Créativité et le Divertissement) et une coalition incluant Amazon, Apple TV+, Netflix, Paramount se sont alliés pour une opération coup de poing en Egypte. Deux arrestations, du matériel saisi comme des téléphones et des ordinateurs portables et surtout, la révélation d'un système de blanchiment via une société écran aux Émirats et des crypto transactions à hauteur de 6 millions de dollars. De nombreux éléments qui ont permis de faire tomber la plateforme.

"ACE a remporté une victoire éclatante dans sa lutte pour détecter, dissuader et démanteler les piratages numériques" a expliqué Charles Rivkin, son président. "Grâce à cette action historique, nous avons marqué davantage de points pour les ligues sportives, les entreprises de divertissement et les fans du monde entier. Notre alliance mondiale restera sur le terrain aussi longtemps qu'il le faudra pour identifier et cibler les plus grands réseaux de piratage à travers le monde."

Streameast est donc officiellement démantelé et ses sites redirigent désormais vers une page "Watch Legally" promue par ACE. Mais la partie est loin d'être terminée. Comme le souligne un expert cité par la BBC, "c'est un jeu du chat et de la souris" : des copies et clones de ces plateformes surgissent déjà, tant que le sport ne sera pas plus accessible autrement que par des abonnements...