Cette légende du foot a fait faillite après avoir accumulé des dettes monstrueuses

Ancienne gloire du football mondial, cette star a connu une reconversion difficile. Une faillite vient d'être annoncée.

L'après carrière est toujours un sujet délicat pour les sportifs de haut niveau. Après une carrière très riche, souvent dans la lumière et dans laquelle on ne manque quasiment de rien, la chute peut être brutale si on a pas anticipé sa reconversion professionnelle. Et les exemples sont nombreux.

Parvenir à trouver sa voie après sa carrière de haut niveau n'est pas non plus forcément un gage de réussite. On peut être brillant sur les terrains et très "mauvais" businessman. C'est ce qu'a amèrement constaté cette ancienne légende du foot, qui a marqué plusieurs générations avec sa patte gauche.

Son nom, Ryan Giggs. Le célèbre Gallois, numéro 11 de Manchester United, a pris sa retraite en 2014 avant de se lancer dans une carrière d'entraîneur, devenant notamment le sélectionneur du pays de Galles de 2018 à 2022. Mais en dehors du milieu du footabll, Ryan Giggs s'est aussi lancé dans la restauration, avec le George's Dining Room and Bar, un restau chic voir haut de gamme dans lequel il a énormément investi.

Mais depuis quelques semaines, le restaurant a fermé brutalement, criblé de dettes. Selon ses derniers états financiers, l'entreprise a des dettes allant jusqu'à 563 600 livres (plus de 670 600 euros), dont 129 357 livres dues aux fournisseurs, 75 616 livres d'impôts et 44 095 livres de prêts bancaires, comme l'indique The Sun.

Ryan Giggs avait ouvert le George's Dining Room and Bar en 2014, avec deux amis d'enfance, Kelvin Gregory et Bernie Taylor. Le restaurant a donc fermé ses portes ces derniers jours, après 10 ans à peine de service. RKB Ventures Ltd, la société créée par Giggs et ses associés pour gérer le restaurant, a été officiellement liquidée.

Un simple message de la direction a annoncé la nouvelle aux employés. "C'est avec le cœur lourd que nous regrettons d'annoncer que nous n'avons d'autre choix que de fermer George's avec effet immédiat", peut-on lire dans le Sun qui en a publié un extrait. "Tout s'est passé si soudainement. Nous pensions pouvoir continuer à travailler normalement jusqu'à ce que nous recevions le message", explique aussi une employée.

Les dettes cumulées proviennent, selon les informations de la presse locale, de la baisse du nombre de clients alors que les coûts d'exploitation continuaient d'augmenter. Le Brexit, le Covid, la crise économique et de la hausse du coût de la vie sont passés par là.