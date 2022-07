"DIRECT. Wimbledon 2022 : Garcia sur le court, matchs et résultats en live"

Avec Caroline Garcia, Alizé Cornet et Harmony Tan, la France place trois joueuses en deuxième semaine à Wimbledon. C'est une première depuis 2005, avec Amélie Mauresmo, Mary Pierce et Nathalie Dechy. Elles s'étaient arrêtées respectivement en demi-finales, en quarts et en huitièmes. Dans quelques instants, face à Marie Bouzkova, contre qui elle a perdu son seul affrontement (sur le gazon de Birmingham, en 2021), Caroline Garcia espère bien montrer la voie des quarts à ses deux compatriotes.

11:28 - Pas de traditionnel "Sunday closed" aujourd'hui à Wimbledon

Traditionnellement, le premier dimanche du tournoi de Wimbledon est "closed" ("fermé", en français) suite à un arrangement entre les organisateurs du Grand Chelem et les riverains qui souhaitaient avoir un jour de calme durant la quinzaine. Mais cette tradition, remise en cause à seulement trois reprises dans l'histoire (1991, 1997 et 2004) à cause des conditions météorologiques exceptionnelles, est désormais terminée et des matchs sont, pour la première fois depuis 1877, au programme ce dimanche sur les courts du All England Club. D'habitude, la pause du dimanche permettait aussi au gazon d'être soigné après une semaine de matchs, mais les progrès technologiques ne nécessitent plus cette pause de 24 heures. Du moins, officiellement.