"DIRECT. Roland-Garros : Ruud tout proche de rejoindre Nadal, la demi-finale en direct"

ROLAND GARROS. Dans la deuxième demi-finale de Roland Garros, Ruud est en train de prendre le dessus sur Cilic (3-6, 6-4, 6-2). Avant ce match, Nadal s'est qualifié pour sa 14e finale de Roland Garros en bénéficiant de l'abandon de Zverev, qui s'est blessé à la cheville durant la rencontre.

21:55 - Cilic s'offre enfin un jeu, 2-1 Après avoir concédé un break, le Croate s'est un peu rassuré. Il a montré qu'il était toujours vivant dans cette rencontre en s'appuyant sur des services puissants. 21:54 - Ruud confirme le break, 2-0 Pour sa première demi-finale à Roland Garros, le Norvégien ne tremble pas. Il finit son jeu avec un ace. 21:52 - Cilic n'y arrive pas Quelle rencontre frustrante du Croate. Une nouvelle fois, il offre deux points à Ruud (30-15). 21:51 - Ruud réalise le break, 1-0 Comme dans la troisième manche, le Norvégien saisit sa chance dès l'ouverture du set. Il a tourné sur le service de Cilic, pour réaliser un retour gagnant. 21:50 - Ruud a une deuxième balle de break Cilic fait preuve de fébrilité sur une volée. Elle finit dans le filet. Ruud a une deuxième. 21:49 - Cilic sauve la balle de break Après une attaque en coup droit, Ruud ne parvient pas à remettre la balle dans le court. 21:49 - Ruud obtient une balle de break Après une amortie de Cilic, le Norvégien réalise un coup subtil pour tromper la vigilance du Croate. 21:48 - Cilic est encore en danger Dès le début du quatrième set, Cilic se met en difficulté. Il a commis deux fautes directes (30-30). 21:45 - Cilic recherche de la constance Le Croate enchaîne un coup excellent avant de se tromper sur le suivant. Il doit mieux entamer cette quatrième manche pour continuer à survivre dans cette demi-finale de Roland Garros. 21:43 - Ruud glane la troisième manche, 6-2 Le Norvégien a un pied en finale de Roland Garros. Cilic va devoir régler la mire pour continuer d'y croire. 21:43 - Ruud a une nouvelle occasion de remporter le set Cilic craque une nouvelle fois sur son coup droit. 21:42 - Cilic rate la cible Maître de l'échange, le Croate règle mal un coup droit longue ligne. Ruud est miraculé sur ce coup. 21:42 - Cilic glane une balle de débreak Le Croate s'encourage. Le match peut encore basculer dans son sens. 21:41 - Ruud ne conclut pas Le Norvégien trouve le filet. Il a des difficultés à finir cette troisième manche. 21:41 - Ruud glane une deuxième balle de set Cilic s'est mis une nouvelle fois à la faute en coup droit. LIRE PLUS

Suivez tous les principaux résultats des Internationaux de France de tennis avec le tableau hommes et le tableau femmes ci-dessous :

Matchs terminés

A Roland Garros, le programme officiel de chaque journée, disponible sur le site officiel, peut parfois être chamboulé. En effet, si l'horaire de début de journée est assez clair, il est très difficile de tabler sur l'heure exacte de la fin des matchs. Les principales contraintes pour les organisateurs : la météo et l'heure de coucher du soleil. En effet, seul le court Philippe-Chatrier dispose d'un toit rétractable et peut accueillir des matchs en nocturne. Les autres courts ne disposent pas d'éclairage. Le programme du vendredi 3 juin :

Court Philippe-Chatrier

Pas avant 14 h 45

Rafael Nadal (ESP/n°5) - Alexander Zverev (ALL/n°3)

Pas avant 17 h 30

Casper Ruud (NOR/N°8) - Marin Cilic (CRO/n°20)

Voici le détail des rencontres pour de ce Roland Garros 2022 avec les matchs des têtes de série ainsi que les Français et les Françaises pour le premier tour des Internationaux de France :

Tableau hommes

Demi-finales

Ruud - Cilic

Finale

Nadal -

Tableau femmes

Finale

Swiatek - Gauff

Ce Roland-Garros 2022 débute avec les matchs du tableau principal le dimanche 22 mai. La date de la finale homme, qui clôture traditionnellement la quinzaine, est fixée au dimanche 5 juin 2022.

Le système de billetterie de Roland Garros (voir le site officiel) de l'édition 2022 a été revu. L'objectif des organisateurs est de remplir "à pleine capacité" les courts. Pour cela, l'accès aux tribunes a été retravaillé avec la mise en vente de 1500 billets "annexes-up" qui permettront aux détenteurs des tickets d'assister aux rencontres sur les courts annexes mais également de remplir les loges du court central Philippe Chatrier, en cas de faible affluence. Souvent vide, la tribune présidentielle va connaître du changement dans cette édition 2022. Les organisateurs vont donnés la possibilité aux bénévoles des clubs de pouvoir assister aux matchs depuis cette tribune, en les invitant régulièrement.

Pour la deuxième année consécutive, des places à 10€ pour les jeunes âgés de moins de 25 ans seront en vente. Sachez également qu'en plus des matchs de qualifications et des rencontres du tournoi principal, d'autres types de billets sont proposés, pour des événements périphériques : la journée des Enfants, le Trophée des Légendes... Il est également possible d'obtenir des billets en venant en fin de journée grâce à l'offre Visiteurs du soir. Enfin, les organisateurs proposent des Pass Week-end, des Pass Demi-finales ou des Pass Finales.

La dotation globale pour Roland-Garros est connue. En 2022, celle-ci s'élèvera à 43,6 millions d'euros soit 7% de plus qu'en 2019. 2,2 millions d'euros sont promis aux vainqueurs des tableaux de simple. Les organisateurs avaient promis de faire un effort dans les dotations pour les qualifiés et les éliminés du premier tour. Chose faite pour les joueurs et joueuses qui n'auront pas passé les qualifications avec une augmentation de 66 % de la dotation attribuée aux qualifications par rapport à 2019 et de 30 % par rapport à 2021.

Dans un communiqué, la Fédération française de tennis indique que "l'augmentation de la dotation du 1er tour du tableau de simple et des qualifications permet de soutenir les populations de joueuses et de joueurs qui ont le plus souffert de la crise sanitaire ces dernières années."

La diffusion de Roland Garros était assurée depuis de longues années par les chaînes du service public et par Eurosport, mais il y a du changement depuis l'an passé. Exit Eurosport : les droits de retransmission de la compétition sont désormais partagés entre France TV et Amazon Prime (s'abonner à Amazon Prime Vidéo), le service de vidéo à la demande, qui propose les matchs en soirée et ceux disputés sur le court Simonne-Mathieu. Les demi-finales et les finales sont, elles, co-diffusées.

Voici le palmarès des Internationaux de France à Roland-Garros depuis l'ère Open