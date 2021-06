"Roland-Garros : Djokovic - Tsitsipas en direct, le score de la finale"

ROLAND GARROS 2021. La finale de Roland Garros est au programme ce dimanche. Après sa prodigieuse victoire contre Rafael Nadal, Novak Djokovic affronte Stefanos Tsitsipas en finale des internationaux de France de tennis. Suivez en direct cette rencontre et le résultat minute par minute.

14:25 - Tsitsipas a déjà battu Djokovic, jamais sur terre S'il connaît la recette sur les autres surfaces, Tsitsipas n'a jamais trouvé la clé pour battre Djokovic sur terre battue. En tout, les deux hommes se sont affrontés 7 fois et le Grec s'est imposé 2 fois. Mais sur 3 confrontations sur terre, le Serbe a toujours fini gagnant. 14:15 - Djokovic veut revenir sur le duo Nadal/Federer Il est parfois difficile de les partager sur le court. Alors, le palmarès est un bon indicateur. Et quand on parle de champions, il ne faut pas avoir peur de compter les trophées. Roger Federer et Rafael Nadal en comptent 20 alors que l'actuel numéro 1 mondial en possède 18. En remportant Roland Garros, Djoko reviendrait alors à une longueur. 14:08 - Les vainqueurs de Nadal ne gagne jamais Roland Garros Ce n'est qu'une stat' qui ne veut pas dire grand chose mais nous verrons si elle tient encore dans quelques heures. À Roland Garros, Rafael Nadal n'avait perdu que 2 fois : contre Soderling et Djokovic. Et à chaque fois, ni l'un ni l'autre n'ont remporté le tournoi la même année. 14:00 - H-1 avant Djokovic - Tsitsipas Dans une heure, Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas s'affronte sur le court Philippe Chatrier pour remporter ce Roland Garros 2021. Un premier Grand Chelem pour le Grec ou le 19e pour le Serbe ? Réponse aujourd'hui ! 13:09 - La Tchèque Krejčíková remporte le double dames avec Siniaková On ne l'arrête plus ! Après avoir gagné la finale dames de Roland-Garros 2021 samedi 12 juin, la Tchèque Barbora Krejčíková et sa compatriote Kateřina Siniaková se sont imposées en deux sets lors de la finale double dames face à la Polonaise Iga Świątek et l'Américaine Bethanie Mattek-Sands. Score final : 4-6, 2-6. ???? ???????? ???????? Le triomphe de la Tchèque Barbora Krejcikova qui remporte le double avec sa compatriote Katerina Siniakova après sa victoire en simple, pour succéder à Mary Pierce (2000). Bethanie Mattek-Sands ???????? et Iga Swiatek ???????? n'ont pas fait le poids en finale #RolandGarros pic.twitter.com/QwQt4mW6IO — France tv sport (@francetvsport) June 13, 2021 12:23 - "On avait des frissons en permanence", confie Nicolas Mahut Après leur victoire en finale double messieurs à Roland-Garros, le duo Nicolas Mahut/Pierre-Hugues Herbert est revenu sur sa réussite, mais surtout sur sa joie d'avoir retrouvé le public. Ainsi, sans la foule en présence lors de la demi-finale notamment, ils confient qu'ils ne seraient peut-être pas autant dépassés. "J'ai vraiment le sentiment que l'on a été accompagné, du début jusqu'à la fin", a ainsi admis Pierre-Hugues Herbert, pour qui "ces deux semaines ont été différentes de tout ce [qu'il a] pu vivre par le passé en tant que joueur de tennis." Et Nicolas Mahut de renchérir : "Le fait d'avoir ce public-là, c'est... On avait des frissons en permanence." 10:42 - Djokovic - Tsitsipás en quelques chiffres À quelques heures maintenant de la finale hommes de Roland-Garros 2021, le moment est venu de faire un petit point en chiffres sur les deux finalistes en lice. Alors que 11 ans les séparent, Djokovic, quoi que plus vieux et moins fougue que son adversaire, peut se targuer d'avoir à son actif pas moins de 18 victoires en Grand Chelem, contre zéro pour son adversaire du jour, ainsi que 29 finales, toujours en Grand Chelem, contre une seule pour Tsitsipás. De même, l'avantage semble aussi revenir au Serbe quand il s'agit des confrontations directes qui ont précédemment eu lieu entre les deux sportifs : cinq ont été remportées par Djokovic, contre deux pour le Grec. Mais Tsitsipás pourrait être plus en forme que son adversaire de par sa jeunesse certes, mais aussi parce qu'il a passé deux heures de moins sur les courts depuis le début de Roland-Garros : 15h12 en tout, contre 17h42 pour Djokovic. Une chose est sûre, la rencontre s'annonce riche en émotions !

Roland-Garros 2021 : les infos utiles

À Roland Garros, le programme officiel de chaque journée, disponible sur le site officiel, peut parfois être chamboulé. En effet, si l'horaire de début de journée est assez clair, il est très difficile de tabler sur l'heure exacte de la fin des matchs. Les principales contraintes pour les organisateurs de ces Internationaux de France de tennis : la météo et l'heure de coucher du soleil. Dans la mesure où la majorité des courts ne disposent pas d'éclairage, aucune ne se déroule en nocturne à Roland-Garros à l'exception notable du court Philippe-Chatrier, qui dispose désormais d'un toit rétractable et sur lequel est planifié cette année un match en night session chaque jour, à partir de 21h. Sachez pour information que fin mai-début juin, le soleil se couche entre 21h30 et 22h. Le programme du dimanche 13 juin (finale) :

Court Philippe-Chatrier (à partir de 15h) : Novak Djokovic (SER) - Stéfanos Tsitsipás (GRE)

Le programme complet sur le site officiel de Roland Garros.

Voici les principaux résultats de ce samedi 12 juin 2021 à Roland-Garros (finales) :

Dames

Barbora Krejčíková - Anastasia Pavlyuchenkova : 6-1, 2-6, 6-4.

Double Messieurs

Andrey Golubev/Alexander Bublik - Nicolas Mahut/Pierre-Hugues Herbert : 6-4, 6-7 (1-7), 4-6

Tous les résultats sur le site officiel de Roland Garros

Le tableau de ces Internationaux de France de tennis a été déterminé par le tirage au sort effectué le jeudi 27 mai. Chaque tableau réunit 128 participants, dont 32 têtes de série mais aussi les joueuses et les joueurs qui auront gagné leur place lors des qualifications. Chez les hommes, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer avaient été placés dans la même moitié de tableau :

Dans le tournoi féminin, les deux dernières gagnantes de Roland Garros, Ashleigh Barty (2019) et Iga Swiatek (2020), se retrouvaient également dans la même partie de tableau :

Dans le tableau masculin, Rafael Nadal, vainqueur l'an passé et qui a remporté récemment le tournoi de Rome, vise un quatorzième sacre sur la terre battue de Roland-Garros, mais devra composer à nouveau avec la concurrence de Novak Djokovic, Alexander Zverev et celle de la nouvelle génération, emmenée par Stefanos Tsitsipas, demi-finaliste en 2020. Deux outsiders, Dominic Thiem et Andrey Rublev, ont été éliminés dès le 1er tour. Roger Federer a déclaré forfait avant son 8e de finale. Dans le tableau féminin, la tenante du titre polonaise Iga Swiatek figurait également parmi les principales favorites mais a chuté en quart de finale. C'était également le cas de la n°1 mondiale Ashleigh Barty mais l'Australienne a été contrainte à l'abandon lors de son 2e tour. La Biélorusse Aryna Sabalenka, très performante ces dernières semaines, a été éliminée au 2e tour, tandis que Serena Williams a été sortie en 8e de finale. La Roumaine Simona Halep, blessée au mollet, avait dû déclarer forfait avant la quinzaine.

Cette nouvelle édition de Roland Garros a une nouvelle fois subi les aléas de la crise sanitaire : initialement planifiée du 16 mai au 6 juin, elle a finalement lieu du 24 mai (début des qualifications) au 13 juin 2021 (finale du tableau masculin), soit moins de huit mois après la fin de la précédente édition, qui s'était disputée exceptionnellement du 27 septembre au 11 octobre 2020.

Le système de billetterie de Roland Garros s'organise en plusieurs étapes : un ouverture exceptionnelle était réservée, le lundi 3 mai, de 10h à 23h, à tous les acheteurs qui avaient vu leurs billets annulés lors de l'édition 2020, puis les licenciés de la Fédération française de tennis ont bénéficié comme d'habitude d'une période de réservation prioritaire (le 5 mai, de 10h à 23h). Pour le grand public, les places à l'unité, les plus prisées, sont en vente depuis le mercredi 12 mai (10h) aux mêmes tarifs que les licenciés FFT et dans la même limite de commande, sur le site Internet dédié. Sachez également qu'en plus des matchs de qualifications et des rencontres du tournoi principal, d'autres types de billets sont proposés, pour des événements périphériques : la journée des Enfants, le Trophée des Légendes… Il est également possible d'obtenir des billets en venant en fin de journée grâce à l'offre Visiteurs du soir. Enfin, les organisateurs proposent des Pass Week-end, des Pass Demi-finales ou des Pass Finales.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

La diffusion de Roland Garros était assurée depuis de longues années par les chaînes du service public et par Eurosport, mais il y a du changement pour cette édition 2021. Exit Eurosport : les droits de retransmission de la compétition sont désormais partagés entre France TV et… Amazon Prime (s'abonner à Amazon Prime Vidéo), le service de vidéo à la demande, qui propose les matchs en soirée et ceux disputés sur le court Simonne-Mathieu, et qui réunit pour l'occasion un casting de consultants de choix pour les commentaires des rencontres : on retrouvera notamment Amélie Mauresmo, Marion Bartoli, Pauline Parmentier, Arnaud Clément, Fabrice Santoro, Paul-Henri Mathieu et Patrick Mouratoglou aux côtes de Frédéric Verdier et Sarah Pitkowski. Les demi-finales et les finales seront, elles, co-diffusées.