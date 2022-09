"Danse avec les stars : un ancien juré emblématique de retour ce soir"

DANSE AVEC LES STARS 2022. Le second épisode de DALS est diffusé ce vendredi 16 septembre 2022, à 21h10 sur TF1. Absent, Chris Marques se fait remplacer par un ancien juré du programme.

17:00 - Un ancien juré de retour dans Danse avec les stars Sur les réseaux sociaux, Chris Marques a annoncé qu'il serait absent du second prime de Danse avec les stars, pour la première fois en 12 saisons. L'emblématique juré a, en effet, contracté le Covid-19 et ne peut pas assurer ses fonctions de jurés pour l'occasion. Mais pas de panique, un ancien membre emblématique du jury du programme de TF1 arrive pour le remplacer : il s'agit de Jean-Marc Généreux, qui avait quitté le programme lors de la saison 2020. 16:30 - L'épisode 2 de Danse avec les stars diffusé ce soir Round 2 pour Danse avec les stars ! Après le lancement de l'émission sur TF1 la semaine dernière, le second épisode de la saison 12 est à découvrir sur la première chaîne ce vendredi 16 septembre 2022. Comme pour les autres programmes de la Une, ce second prime débute à 21h10.

Comme à son habitude, TF1 a officialisé le casting de la prochaine saison de Danse avec les stars au courant de l'été 2022. On y retrouve douze personnalités, six hommes et six femmes dont Florent Peyre, Amandine Petit, Clémence Castel ou encore Anggun.

l'humoriste et comédien Florent Peyre

le chanteur Billy Crawford

l'influenceuse Léa Elui

l'ex-judoka et homme politique David Douillet

le comédien Théo Fernandez

Miss France 2021 Amandine Petit

la chanteuse Anggun

l'ex-gagnante de Koh Lanta Clémence Castel

le comédien Thomas Da Costa (Ici tout commence)

(Ici tout commence) le mannequin et chanteur Stéphane Legar

la chanteuse Carla Lazzari

la chanteuse Eva

Le jury de Danse avec les stars change pour son édition 2022. François Alu et Chris Marques rempilent, tandis que Denitsa Ikonomova et Jean-Paul Gaultier n'ont pas pu être présents en raison de leur emploi du temps chargé. Ils seront remplacés par Bilal Hassani, finaliste de la saison 11, et Marie-Agnès Gillot, danseuse étoile à l'Opéra de Paris.

Cette année encore, DALS fera les belles heures de TF1 pour la rentrée et la fin de l'année. En effet, c'est le 9 septembre 2022 que le premier prime de Danse avec les stars 2022 est diffusé. L'émission est par la suite diffusée tous les vendredis jusqu'à la finale qui sacrera le duo qui succédera à Tayc et Fauve Hautot, vainqueurs l'an dernier.

Au terme de la saison 11 de Danse avec les stars, diffusée sur TF1 en 2021, Tayc, qui dansait en duo avec Fauve Hautot, a été sacré grand gagnant. Il affrontait au cours de la finale le 26 novembre 2021 Bilal Hassani-Jordan Mouillerac et Michou-Elsa Bois. Le gagnant s'est imposé avec 56% des voix du public.