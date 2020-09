L'AMOUR EST DANS LE PRE 2020 - Des nouveautés attendent les habitués de L'amour est dans le pré. Toutes les infos sur le retour de l'émission M6 ce soir.

[Mis à jour le 14 septembre 2020 à 12h15] Cupidon va-t-il toucher le coeur des agriculteurs en recherche de l'âme soeur ? L'amour est dans le pré revient ce lundi 14 septembre sur M6, après plusieurs mois de pause. Les portraits des treize agriculteurs de cette saison 15 ont été diffusés en mars dernier. Dès ce lundi soir, ce sont directement les speed-datings que les habitués du programme vont pouvoir découvrir. En effet, cette édition 2020 promet quelques changements aux fidèles de l'émission, puisque l'étape de l'ouverture des courriers est tout bonnement supprimée. Les agriculteurs ont lu les lettres chez eux, et ont fait le choix des prétendants et prétendantes qu'ils souhaitent, ou non, rencontrer sans les conseils de Karine Le Marchand.

L'épisode 1 de L'amour est dans le pré va donc directement débuter sur les speed-datings. Le montage va permettre aux téléspectateurs d'apercevoir des extraits signifiants de l'ouverture des courriers. Par ailleurs, Karine Le Marchand sera désormais présente pour épauler les agriculteurs et agricultrices lors des speed-datings. Elle assistera ainsi aux coups de coeurs, aux déceptions, et pourra les aiguiller dans leur choix d'accueillir tel ou telle prétendant et prétendante à la ferme. Le montage de L'amour est dans le pré va également bouleverser la manière dont les téléspectateurs vont vivre ces différentes romances : "Le nouveau montage est beaucoup plus feuilletonnant, relevait Karine Le Marchand il y a quelques semaines au cours d'une conférence de presse, c'est beaucoup moins formaté. Depuis 14 saisons, on s'attendait à ce qui allait se passer, avec trois personnes à chaque épisode, et là toutes les semaines on ne sait pas ce qu'il va se passer, les personnes vont changer et on ne va pas revoir certains avant plusieurs épisodes".

Quels agriculteurs va-t-on voir dans l'épisode 1 ?

L'épisode 1 de L'amour est dans le pré a déjà été montré à la presse. On connaît déjà les noms des agriculteurs qui seront au centre des speed-datings cette semaine. Les fidèles de l'émission M6 pourront retrouver ce lundi soir Eric le chevrier, agriculteur venant de Nouvelle-Aquitaine, Laurent, ancien rugbyman de 45 ans reconverti dans l'élevage de vaches laitières qui recherche une compagne pour fonder une famille, ainsi que Jean-Claude, céréalier du Centre-Val de Loire, veuf et père de trois enfants. Auront-ils un coup de foudre pour leurs prétendantes respectives ? Qui choisiront-ils pour les accompagner à la ferme ? En attendant, (re)découvrez les portraits des agriculteurs de la saison 15 de L'amour est dans le pré en cliquant ici.

Premier extrait des speed-datings de L'amour est dans le pré

Dans le premier extrait de L'amour est dans le pré, partagé sur les réseaux sociaux de M6, on découvre Eric dit "le chevrier" découvrir le portrait de sa prétendante, Claudine. Et autant dire qu'il n'hésite pas à dire ce qu'il pense ! "C'est pas mal" lâche-t-il dans un premier temps en découvrant la photographie, concédant "je ne suis pas Brad Pitt non plus". "Ton portrait m'a beaucoup touché, a écrit Claudine dans sa lettre, désireuse de rencontrer le "râleur au grand coeur". "Elle me touche", admet Eric. Retrouvez l'extrait de L'amour est dans le pré ci-dessous.

"Elle aurait mieux fait de faire un string"

Eric le Chevrier n'a pas la langue dans sa poche quand il découvre le courrier de Claudine#ADP, nouvelle saison, ce lundi à 21.05 pic.twitter.com/3x1ngD1p4O — M6 (@M6) September 14, 2020

Quel impact a eu le coronavirus sur le tournage de l'émission ?

Les équipes de L'amour est dans le pré ont dû s'adapter pour respecter les mesures de distanciation liées à la pandémie du coronavirus. Et cela se remarque dès le premier épisode ! Gel hydroalcoolique, distance d'1m50, interdiction (théorique) des contacts, toutes ces règles sont en vigueur dès les speed-datings. Mais dès que les agriculteurs ont choisi les prétendants et prétendantes qui les accompagnent à la ferme, les règles changent : "on les a testés ainsi que les équipes (de tournage) et même si le risque zéro n'existe pas, on a tout mis en œuvre pour maintenir des conditions sanitaires maximales, en s'assurant qu'il n'y avait pas de cas de Covid", explique Deborah Huet, productrice de l'émission M6. Une fois les tests négatifs, les agriculteurs peuvent être en contact à loisir avec leurs prétendants... et plus si affinité ! "Il y a bien eu des bisous, et même plus !" assure Karine Le Marchand.

tout sur L'amour est dans le pré saison 15

En 2020, les fidèles de L'amour est dans le pré ont eu peur que leur émission préférée ne rencontre certaines turbulences en raison du coronavirus. Heureusement, le retour de l'émission M6 a pu se faire dans les temps : après la diffusion des portraits des agriculteurs en mars 2020, la saison 15 de L'amour est dans le pré revient sur la sixième chaîne dès le lundi 14 septembre 2020 pour les premiers speed-datings. L'émission sera diffusée à raison d'un épisode par semaine, comme ça a toujours été le cas.

Pour l'édition 2020 de L'amour es dans le pré, 13 agriculteurs partent à la recherche de l'amour, dont 11 hommes et deux femmes. Découvrez ci-dessous leurs portraits et leurs descriptions.

Si vous êtes agriculteur ou agricultrice et que vous souhaitez tenter votre chance dans L'amour est dans le pré pour la saison prochaine, vous pouvez entrer en contact avec la production via l'adresse mail suivante : lamourestdanslepre@m6.fr ou bien en envoyant votre candidature à cette adresse : L'Amour est dans le pré TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02. Si vous êtes intéressé par l'un des agriculteurs de cette saison, et que vous souhaitez le ou la rencontrer lors des speed dating, il faut lui écrire à l'adresse suivante : L'Amour est dans le pré – TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02 ou par mail en se connectant à la page "L'amour est dans le pré" sur 6play. Il ne faut pas oublier de joindre une photo récente de vous et préciser le nom de l'agriculteur à qui vous envoyez votre lettre.

Il est bien sûr possible de regarder en replay les portraits ainsi que les épisodes de L'Amour est dans le pré après la diffusion au programme TV. Pour regarder les épisodes en direct ou les revisionner, il suffit de se rendre sur le site 6play.fr. Les portraits de la saison 15 ont été diffusés les 9 et 16 mars 2020 sur la sixième chaîne, dès 21h05. Le reste de l'émission débute dès le 14 septembre 2020.

L'amour est dans le pré - au programme TV sur M6 les lundis à 21h05