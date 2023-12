C'est formellement interdit pour les candidates de Miss France et pourtant des milliers de Français le font

Si les règles de Miss France se sont assouplies ces dernières années, les candidates ont encore des interdictions à respecter. Et parfois, c'est surprenant !

Le concours Miss France apporte chaque année la gloire à des dizaines de jeunes femmes, qui peuvent défiler devant des millions de téléspectateurs le soir de l'élection, retransmise sur TF1. Les 30 Miss régionales récemment élues ne feront pas exception à la règle le 16 décembre prochain, à Dijon.

Mais être Miss, c'est avant tout beaucoup de responsabilités. Sans compter tous les événements locaux où les reines de beauté doivent se rendre pour représenter leur territoire, le concours Miss France est à lui seul un marathon sur la fin de l'année. Entre le voyage de préparation, le test de culture générale, la préparation des défilés, les portraits ou les shootings photos, les candidates n'ont pas le temps de souffler !

Les candidates de Miss France ont également plusieurs règles à respecter et ne peuvent d'ailleurs pas faire librement ce que plusieurs Français font sans pourtant se poser de question. Les participantes ont ainsi l'interdiction de consommer de l'alcool ou de fumer en public, et particulièrement le soir de l'élection où tous les regards sont rivés sur elle.

D'autres interdictions et des règles assouplies

Mais ce n'est pas la seule interdiction des Miss régionales, puisqu'elles ont l'interdiction d'avoir eu recours à de la chirurgie esthétique par le passé (la chirurgie réparatrice est toutefois autorisée). Elles ne doivent pas non plus avoir fait (ou faire) l'objet de poursuites et/ou condamnations pénales et n'ont pas le droit d'avoir participé à des séances photos ou vidéos dans lesquels elles sont nues, d'autant plus "dans un contexte à caractère érotique ou pornographique". Cette dernière règle a d'ailleurs entraîné des disqualifications par le passé.

En 2022, les règles du concours Miss France se sont toutefois assouplies pour permettre davantage d'ouverture. Alors que ce n'était pas le cas par le passé, les candidates ont désormais le droit d'avoir des tatouages et des piercings, à condition qu'ils soient discrets.

Par ailleurs, les Miss régionales ont également le droit d'être en couple ou d'avoir des enfants. Enfin, la sacro-sainte limite d'âge, qui imposait aux candidates d'avoir moins de 24 ans, n'est plus en vigueur depuis l'an dernier. Dans les faits, les 30 candidates élues en 2023 ont toutefois toutes moins de 30 ans, mais certaines sont plus âgées que par le passé.