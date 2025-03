Le comité Miss France ressort une "vieille dauphine" pour participer à Miss Monde, les raisons sont assez obscures

Ni Miss France 2025, ni une de ses dauphines ne sera candidate au concours Miss Monde, en mai. Un choix inhabituel.

On s'attendait à voir Audrey Ho-Wen-Tsaï, première dauphine de Miss France 2024, concourir pour l'écharpe de Miss Monde en mai prochain. Le Comité Miss France vient d'annoncer que c'est finalement Agathe Cauet qui défendra les couleurs de la France. Vous ne voyez pas de qui il s'agit ? Il faut dire que la jeune femme a participé au concours Miss France il y a déjà quelques temps. Agathe Cauet est la première dauphine de... Miss France 2023 et a donc été élue en 2022 ! Un choix étonnant de prime abord, mais que le Comité Miss France assume, à défaut de l'expliquer clairement.

D'abord, il faut rappeler que d'ordinaire, la dernière Miss France élue (on parle de Philippine Angarni-Filopon cette année) participe à Miss Univers à la fin de l'année suivante, tandis que c'est sa première dauphine qui se présente au concours Miss Monde, bien plus tôt. Pour la petite histoire, ce dernier a été créé par un Britannique dans les années 1950, l'entrepreneur Eric Morley, directeur d'un groupe de casinos et écrivain à ses heures perdues. Il sera un temps appelé "Festival Bikini Contest", dans le plus pur style british. Miss Univers pour sa part est un concurrent américain qui a été créé un an plus tard par la marque Pacific Mills. Le concours a été détenu un temps par un certain Donald Trump et on reconnaitra dans son nom cette manie des Américains de voir toujours plus grand...

Agathe Cauet a initialement été élue Miss Nord-Pas-de-Calais en 2022. © LAURENT VU/SIPA

Aujourd'hui, les deux concours co-existent et il faut donc faire un choix, compte tenu de l'importante préparation requise, difficilement compatible avec les obligations d'une Miss France en titre. Cette année, le concours Miss Monde a en effet lieu dès le 31 mai. Et affiche en outre une limite d'âge de 27 ans maximum à ses candidates. Ce qui exclue de toutes façons Angélique Angarni-Filopon, 34 ans, de concourir.

Mais pourquoi alors ne pas sélectionner Audrey Ho-Wen-Tsaï, sa première dauphine en titre et non concernée par cette restriction d'âge ? Contacté par Le Parisien, le Comité Miss France s'est contenté de déclarer qu'"il n'y a pas de règles strictes". Une participation à Miss Monde dépendrait d'abord du souhait de la candidate. Et Miss Guyane 2024 n'aurait semble-t-il pas exprimé ce désir, au contraire d'Agathe Cauet.

Arrivée deuxième de Miss France 2023, la Nordiste aurait très vite fait part de son rêve de participer à Miss Monde. Ce que le Comité Miss France ne dit pas, c'est qu'elle appartient également à l'agence Talent Lab, créée par l'ex-patronne des Miss Sylvie Tellier, qui regroupe des reines de beauté influentes pour des opérations de "celebrity marketing". Prête à s'investir à fond pendant les 3 mois de préparation en Inde, Agathe Cauet cochait donc toutes les cases pour représenter la France avec panache. Reste à voir si cette "vielle dauphine" comme certains ont déjà pointé sur les réseaux sociaux fera le job.