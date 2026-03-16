Ramadan 2026 : la date de fin annoncée par le CFCM, qu'en pense la Grande Mosquée de Paris ?

Le mois du ramadan s'achève, une date a même été fixée par le CFCM. Ce mercredi 16 mars, la Grande Mosquée de Paris doit la confirmer (ou pas).

Sommaire Date du ramadan

Qu'est-ce que le ramadan ? Le Ramadan 1447, qui a débuté en février 2026, arrive à son terme. Pour les quelque six millions de musulmans de France, cette période est marquée par une question logistique et religieuse majeure : quand aura lieu l’Aïd al-Fitr, la fête de la rupture ? Deux institutions majeures du culte musulman proposent des approches divergentes. Fidèle à sa ligne de conduite adoptée depuis plusieurs années, le Conseil Français du Culte Musulman (CFCM) a pris les devants et a déjà annoncé une date pour la fin du ramadan dans un communiqué. En s’appuyant sur des données astronomiques précises, l’instance a officiellement annoncé que la fin du mois de Ramadan aurait lieu jeudi 19 mars et que la célébration de l’Aïd al-Fitr aurait lieu le vendredi 20 mars 2026. Selon les calculs, la conjonction de la nouvelle lune se produira à un moment précis permettant d'affirmer que le mois de Ramadan 1447 comptera cette année 30 jours. Pour le CFCM, les calculs astronomiques ne sont pas en contradiction avec la tradition, mais un outil au service des croyants. Cette approche "calculiste" présente un avantage pratique indéniable : elle permet aux familles d'anticiper la pose de congés, d'organiser les célébrations et de réserver des salles de prière bien à l'avance. Le CFCM insiste d'ailleurs sur la cohérence de cette méthode avec les textes, soulignant que la connaissance scientifique moderne permet de lever les incertitudes du passé. À l’opposé de cette anticipation mathématique, la Grande Mosquée de Paris (GMP) maintient la tradition de la "Nuit du Doute". Dans un communiqué officiel, l’institution dirigée par le recteur Chems-eddine Hafiz a rappelé que la date de l’Aïd el-Fitr ne sera confirmée qu’après l’observation visuelle du croissant lunaire, ce mercredi 18 mars. Pour la Grande Mosquée de Paris, la religion est une affaire d'observation et de témoignage. La commission religieuse se réunira donc le soir du 29ème jour de Ramadan pour scruter le ciel. Si le croissant de lune (le hilal) est visible à l'œil nu ou à l'aide d'instruments optiques, l'Aïd sera célébré le lendemain. Dans le cas contraire, le jeûne se poursuivra un jour supplémentaire. Cette méthode, bien que génératrice d'une incertitude de dernière minute, est perçue par de nombreux fidèles comme un lien indéfectible avec la pratique du Prophète et une manière de vivre le rythme naturel de l'univers. Il est possible qu'un consensus se dégage sur la date du 20 mars pour l'Aïd 2026 : pour cela, il faut que les responsables des organisations réunies à la Grande Mosquée de Paris ne

Pourquoi offre-t-on des cadeaux et de l'argent à la fin du ramadan ? L'Aïd el-Fitr est avant tout une fête familiale et des enfants. Pour les récompenser de leur patience (qu'ils aient jeûné ou non) et pour marquer le caractère exceptionnel de la journée, la tradition veut qu'on leur offre des vêtements neufs, des jouets ou de petites sommes d'argent (appelées Eidi). C'est une manière de graver dans leur mémoire la joie liée à cette pratique religieuse. Pour les adultes, c'est aussi un moment d'échange de cadeaux entre amis et voisins. Cette dimension ludique et généreuse explique pourquoi les commerces de jouets et les pâtisseries connaissent un pic d'activité spectaculaire juste avant la fin du Ramadan. C’est un équivalent spirituel et festif de la période de Noël pour la culture musulmane. Comment se déroule la matinée de la fête de l'Aïd ? Le jour de l'Aïd (soit le 19 soit le 20 mars 2026), tout commence très tôt. Les fidèles se parent de leurs plus beaux vêtements, souvent neufs, et se rendent à la mosquée pour une prière collective spéciale qui a lieu vers 8h ou 9h du matin. L'ambiance est très différente des prières habituelles : les gens s'embrassent, se souhaitent "Aïd Moubarak" (Bonne fête) et l'on entend des chants de glorification. Pour un passant non-musulman, c'est un spectacle coloré et joyeux. Après la prière, les familles se réunissent pour un petit-déjeuner festif, souvent le premier pris en journée depuis un mois. C’est un moment de convivialité intense qui marque le retour à la vie "normale" et le renforcement des liens familiaux et amicaux. C'est quoi la "Zakat al-Fitr", cette taxe de fin de jeûne ? Avant la fête de l'Aïd, chaque musulman (pour lui et ses dépendants) doit verser une aumône obligatoire appelée Zakat al-Fitr. En 2026, elle est estimée entre 7 et 9 euros par personne en France. Sa fonction pédagogique est double : pour les musulmans qui y croient, elle "purifie" le fidèle de ses erreurs commises durant le mois et, surtout, elle garantit que chaque personne, même la plus démunie, ait de quoi manger et faire la fête le jour de l'Aïd. Cette somme doit être versée avant la grande prière du matin de l'Aïd. Cela génère un flux de solidarité massif vers les associations caritatives qui redistribuent ces fonds sous forme de colis alimentaires ou d'aides directes. Le calendrier des horaires de prière et de rupture de jeûne est déjà fixé, puisqu'il repose sur les heures de levers et de couchers du soleil ainsi que sur la durée totale de l'ensoleillement. L'article ci-dessous permet de le consulter. Lire l'article Calendrier du ramadan 2026 : imsak, heures des repas et des prières... Des moments majeurs du mois du jeûne Les derniers jours du ramadan sont-ils les plus intenses ? Pour un observateur extérieur, la fin du mois de Ramadan peut ressembler à un épuisement physique, mais pour les musulmans, c'est un "sprint spirituel". Les dix derniers jours commémorent les moments où le Coran a commencé à être révélé. La ferveur augmente : les mosquées se remplissent davantage, même en pleine nuit, et l'aspect caritatif devient prioritaire. C'est une période de retraite spirituelle où l’on cherche à se détacher des préoccupations matérielles pour se concentrer sur l'essentiel : la gratitude et le pardon. En 2026, cette période débute autour du 10 mars. On observe alors un changement de rythme social, Comment concilier le travail ou les études avec le jeûne du ramadan en 2026 ? La gestion de la vie professionnelle pendant le Ramadan demande une organisation rigoureuse. En 2026, les journées de travail se déroulent intégralement pendant les heures de jeûne. Le principal défi est la baisse de vigilance qui peut survenir en début d'après-midi. Pour rester efficace, il est conseillé de planifier les tâches demandant le plus de concentration durant la matinée, moment où l'énergie du Suhoor est encore bien présente. La pause déjeuner peut être utilisée pour faire une courte sieste de vingt minutes ou pour s'isoler au calme, ce qui permet de régénérer le cerveau. Le dialogue avec l'employeur ou les collègues est aussi essentiel pour expliquer la situation. La plupart des structures apprécient la transparence, et le jeûneur montre souvent une grande discipline qui force le respect. Qu'est-ce que le Ramadan représente concrètement pour un musulman ? Le Ramadan est le neuvième mois du calendrier hégirien, un calendrier lunaire. Pour les fidèles, il s'agit d'un mois sacré qui commémore la révélation du Coran. Ce n'est pas seulement une période d'abstinence alimentaire, mais l'un des cinq piliers de l'islam axé sur la piété, la réflexion et la charité. Pendant environ trente jours, les croyants jeûnent du lever au coucher du soleil. C'est un temps de renforcement spirituel où l'on cherche à se rapprocher du divin, à purifier son âme et à faire preuve d'autodiscipline. En 2026, cette période invite à une profonde réforme intérieure dans un monde de plus en plus rapide, offrant une pause nécessaire pour recalibrer ses priorités personnelles et sociales tout en renforçant les liens avec la communauté et la famille. Peut-on télétravailler pendant le ramadan ? Le télétravail n’est pas un droit spécifique lié au ramadan, mais certains employeurs acceptent des aménagements temporaires. Cela peut permettre aux salariés de mieux gérer leur fatigue et leurs horaires de prière. Toute demande doit être discutée avec l’employeur. Avec les nouvelles technologies, on peut se simplifier le Ramadan 2026 ? Oui, bonne question, il y a sans doute déjà quelques essais derrière cette interrogation ! En 2026, la technologie est en effet devenue un allié majeur pour les fidèles. Des applications mobiles ultra-précises permettent de connaître les horaires exacts de prière selon la géolocalisation, ce qui est utile pour la rupture du jeûne. D'autres outils facilitent la lecture et l'écoute du Coran avec des traductions instantanées, rendant le texte accessible à tous. Cependant, le défi technologique de cette année est la déconnexion numérique. Trop de temps passé sur les réseaux sociaux peut nuire à la qualité spirituelle du mois. Beaucoup choisissent de limiter leur usage des écrans pour se consacrer à la méditation réelle. On voit aussi apparaître des plateformes de dons simplifiées qui permettent de verser sa Zakat en quelques clics vers des projets humanitaires locaux ou internationaux, alliant modernité et tradition. LIRE PLUS

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Le ramadan 2026 doit s'achever aux alentours du jeudi 19 mars 2026. L'Aïd el-Fitr doit donc avoir lieu autour du 20 mars 2026. Pendant tout le ramadan, les musulmans sont guidés par un calendrier des horaires de prière et de rupture de jeûne, reposant sur les heures de levers et de couchers du soleil ainsi que sur la durée totale de l'ensoleillement. Le CFCM a déjà tranché et assure que la date de l'Aïd 2026 en France est vendredi 20 mars. Une nouvelle Nuit du doute sera organisée pour confirmer ou non cette date mercredi 18 mars 2026.

Le quatrième pilier de l'islam est respecté par de nombreux musulmans pratiquants en France : selon l'Insee, 5 millions de croyants pratiquent le ramadan chaque année dans l'Hexagone. Dans le monde, c'est plus de 1,5 milliard de personnes qui sont concernées. Au-delà de l'abstinence de nourriture et de boisson du lever au coucher du soleil, ce mois est marqué par une multitude de traditions profondément enracinées qui ont pour but, selon l'islam, d'enrichir l'expérience spirituelle des croyants. Pour les musulmans pratiquants, ces traditions revêtent une grande importance, offrant une occasion précieuse de croissance spirituelle, de solidarité et de connexion avec leur foi.