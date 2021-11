"Miss France : jury, candidates, photos... Les dernières infos"

Dans un communiqué transmis à la presse le 29 novembre, le comité Miss France a levé le voile sur les membres du jury de l'élection Miss France 2022. Contrairement à l'an dernier où toutes les jurées étaient d'anciennes Miss France, les jurés sont à nouveau des membres du show-business comme c'est la tradition. Au côté de Delphine Wespiser, Miss France 2012, plusieurs comédiens et humoristes : Philippe Lacheau (Babysitting, Alibi.com), Ahmed Sylla (Access, Inséparables) mais aussi Inès Reg (Je te veux, moi non plus). A ces personnalités s'ajoutent également Amel Bent, chanteuse et jurée de The Voice, ainsi que François Alu, danseur et juré de Danse avec les stars.

Quels cadeaux reçoivent les candidates à Miss France ?

Le 29 novembre 2021 à 9h38 - Une seule des 29 candidates repartira du Zénith de Caen avec la couronne de Miss France sur la tête. Mais les autres ne repartiront pas non plus les mains vides : des cadeaux seront offerts aux participantes à la fin du concours, le 11 décembre 2021. Parmi les objets offerts par les sponsors de la soirée, on retrouve dans le détails : un ipad et un abonnement (TV Mag), quatre montres (Festina), une robe de soirée (Nicolas Fafiotte), une trousse de maquillage (Sothys), un manteau, un pull marinière et une robe (armor lux), deux tenus de sport (le Coq sportif), des maillots de bain, casquettes et tenus balnéaires, des produits solaires et de soins (Corine de Farme), des produits capillaires, un kit de voyage (Maison Drouault), une doudoune (Jott), des looks, une paire de lunettes de soleil (Quay Australia).

En plus de cette liste, les cinq finalistes à Miss France reçoiven tun iphone 13 pro, des airpods, trois montres (festina), une année de soin beauté et des soins beauté haute technologie. Logiquement, celle qui est élue Miss France est la plus gâtée : en plus de la couronne et la parure de bijoux de Mauboussin, elle reçoit une voiture électrique Peugeot, une doudoune (Jott), dix montres (Festina), une année de soin beauté haute technologie, une table de maquillage complète et des soins en institut, un macbook pro, une télévision Samsung, une robe sur mesure (Nicolas Fafiotte), un showroom cde créations haute couture (Une robe Un soir), un coiffeur mis à disposition pour ses apparitions publiques l'année de son reigne, une sannée de soin du regard, un voyage pour deux personnes Paris-Saint Denis (La Réunion) ainsi qu'un séjour de sept jours et six nuits à La Réunion, et enfin un appartement mis à disposition pendant un an.