"Miss France : quand sera ouverte la billetterie pour assister à l'élection 2022 ?"

MISS FRANCE 2022. Alors que la vente de billet pour assister à l'élection Miss France à Caen en décembre devait ouvrir le 3 novembre, celle-ci a été reportée. La date et les prix.

[Mis à jour le 3 novembre 2021 à 12h00] Samedi 11 décembre 2021, le public pourra assister à la prochaine élection de Miss France. Celle-ci se déroulera au Zénith de Caen, fief de l'actuelle reine de beauté Amandine Petit. Alors que la billetterie devait ouvrir ce mercredi 3 novembre, la vente des tickets pour suivre l'événement sur place et en direct est reportée au 10 novembre, nous apprend Ouest-France. Les billets seront mis en vente à cette date sur le site citylive.fr, à un prix variant entre 45 et 90 €.

Les 29 candidates à Miss France 2022 ont toutes été élues et les téléspectateurs de TF1 peuvent d'ores et déjà commencer leurs pronostics. L'une d'entre elle succédera à Amandine Petite, tentante du titre Miss France, le 11 décembre 2021 au cours du concours national qui se tiendra à Caen. Les représentantes de chaque région s'envoleront au cours du mois de novembre pour le traditionnel voyage de préparation, qui se déroule cette année à La Réunion. Au cours de ces quelques jours, les candidates à Miss France vont participer à différentes activités, mais aussi aux photoshoots officiels et en maillots de bain, et au fameux test de culture général, qui est déterminant pour établir le top 15 de l'élection. Ci-dessous, découvrez notre diaporama des 29 candidates à Miss France 2022.

La date de la prochaine élection Miss France sera le 11 décembre 2021, si les conditions sanitaires le permettent. Comme pour chaque édition, on devrait connaître le nom de Miss France 2022 en fin d'année. Le concours se déroulera cette année au Zenith de Caen, en Normandie d'où est originaire Amandine Petit.

Les 29 candidates de Miss France 2022 sont connues, ayant été élues au cours de l'été 2021 et au début de l'automne. Contrairement à l'an dernier, Miss Tahiti est de retour dans la compétition, tandis que Miss Wallis et Futuna a dû se retirer en raison de l'épidémie de coronavirus. Ci-dessous, retrouvez l'ensemble des candidates élues avant la grande soirée Miss France, le 11 décembre 2021.

L'élection de Miss France 2022 se déroule le 11 décembre 2021 au Zénith de Caen. Le public pourra y assister, nous apprend Ouest France. La billetterie doit être accessible pour prendre ses places pour la grande soirée à partir du 3 novembre 2021. Selon Sylvie Tellier, interrogée par le quotidien régional, au maximum 2 500 places seront mises en ventes, pour des tarifs variant entre 45 et 90 €. Notons que pour accéder au Zénith de Caen, le pass sanitaire est obligatoire et le port du masque conseillé. Sur le site officiel, la billetterie pour Miss France n'est pas encore accessible.

On ne connaît pas encore le nom ni le visage de celle qui sera élue Miss France 2022. Elle succédera à Amandine Petit, élue Miss Normandie le 19 décembre 2020. Elle est la première Normande à être couronnée Miss France depuis Malika Ménard en 2010. Âgée de 23 ans, Amandine Petit avait déjà participé au concours Miss Normandie à l'âge de 18 ans. Originaire de Bourguébus près de Caen (Calvados), elle est actuellement étudiante à l'IAE de Caen et travaille sur son Master 2 en management des établissements et structures gérontologiques.

Miss France 2021 - Miss Normandie

1ere dauphine - Miss Provence

2 e dauphine – Miss Côte d'Azur

dauphine – Miss Côte d'Azur 3 e dauphine - Miss Alsace

dauphine - Miss Alsace 4 e dauphine - Miss Bourgogne

dauphine - Miss Bourgogne 5 e dauphine - Miss Réunion

dauphine - Miss Réunion 6e dauphine - Miss Ile-de-France

Une plainte vise Miss France, explications

Le comité Miss France est dans la tourmente. L'association Osez le féminisme !, ainsi que trois femmes restées anonymes, ont saisi les Prud'hommes le 15 octobre 2021 contre la société organisatrice du concours et de l'émission de TF1. Elle estime que la participation à l'élection, dont l'édition 2022 est prévue le 11 décembre à Caen, relèverait d'un travail encadré par une relation contractuelle, qui devrait donc être soumis à des normes juridiques du droit du travail. A ce titre, les critères de sélection du concours (de taille, d'âge, des contraintes physiques, de statut matrimonial..) s'aoparenteraient à de la discrimination.

Alexia Laroche-Joubert, nouvelle présidente du concours, s'est défendue sur BFM TV en arguant que Miss France est un concours qui ne serait, de fait, "pas régi par le droit du travail. En revanche, il y a un règlement du jeu. Ce n'est pas comme Koh-Lanta qui dure 40 jours. Cela n'a rien à voir. Il y a un statut pour ça, il y a des règlements du jeu." Dans un communiqué, Osez le féminisme répond en affirmant que "cette société exploite des femmes, qui répètent et interprètent chaque année un spectacle sexiste, discriminant et lucratif générant des millions d'euros de recettes : l'ensemble en parfaite violation du droit du travail." Les demanderesses ont fixé leur demande de dommages et intérêts à la somme symbolique de 1 euro, afin de ne pas être accusée de vouloir s'enrichir.